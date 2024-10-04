https://ria.ru/20241004/podmoskove-1976379194.html
Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови
Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови - РИА Новости, 04.10.2024
Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови
С начала года в Московской области более 50 тысяч человек стали донорами крови, из них свыше 14 тысяч человек сделали это впервые, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:31
2024-10-04T14:31
2024-10-04T14:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
донорство
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С начала года в Московской области более 50 тысяч человек стали донорами крови, из них свыше 14 тысяч человек сделали это впервые, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "Число доноров в Подмосковье растет, уже в этом году заготовили почти 60 тонн крови и ее компонентов, а донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови, а также нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава. Отмечается, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.
https://realty.ria.ru/20241004/poliklinika-1976376512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Донорство