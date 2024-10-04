Рейтинг@Mail.ru
Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:31 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/podmoskove-1976379194.html
Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови
Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови - РИА Новости, 04.10.2024
Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови
С начала года в Московской области более 50 тысяч человек стали донорами крови, из них свыше 14 тысяч человек сделали это впервые, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:31
2024-10-04T14:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
донорство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569388443_0:98:3050:1814_1920x0_80_0_0_a09077af3675417825896bec6d4e0c78.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С начала года в Московской области более 50 тысяч человек стали донорами крови, из них свыше 14 тысяч человек сделали это впервые, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "Число доноров в Подмосковье растет, уже в этом году заготовили почти 60 тонн крови и ее компонентов, а донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови, а также нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава. Отмечается, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.
https://realty.ria.ru/20241004/poliklinika-1976376512.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569388443_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_40827286a5a4b4c9fd2ea6b9c7b672df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Донорство

Более 14 тысяч человек в Подмосковье впервые стали донорами крови

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСдача крови в мобильной станции переливания крови
Сдача крови в мобильной станции переливания крови - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С начала года в Московской области более 50 тысяч человек стали донорами крови, из них свыше 14 тысяч человек сделали это впервые, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
"Число доноров в Подмосковье растет, уже в этом году заготовили почти 60 тонн крови и ее компонентов, а донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови, а также нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.
Отмечается, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.
Сотрудники компании Россети Московский регион за работой - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Россети" обеспечили электроэнергией поликлинику в Москве
Вчера, 14:22
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваДонорство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала