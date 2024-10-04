https://ria.ru/20241004/podmoskove-1976300824.html
В Подмосковье выявили 72 нелегально находящихся в России иностранца
В Подмосковье выявили 72 нелегально находящихся в России иностранца - РИА Новости, 04.10.2024
В Подмосковье выявили 72 нелегально находящихся в России иностранца
В ходе рейда в Подмосковье были выявлены 72 иностранца из Азии и Африки, нелегально находящиеся на территории РФ, 28 из них будут выдворены из России, еще 16... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:12
2024-10-04T09:12
2024-10-04T09:50
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
азия
ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ходе рейда в Подмосковье были выявлены 72 иностранца из Азии и Африки, нелегально находящиеся на территории РФ, 28 из них будут выдворены из России, еще 16 должны уехать самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Отмечается, что сотрудники полиции УМВД по Подольску вместе с УФСБ России по Москве и Московской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия обнаружили два частных дома в деревне Северово, в которых незаконно проживали иностранные граждане. "В ходе рейда полицейские проверили по учетным данным 73 иностранца, прибывших из стран Азии и Африки. В отношении мигрантов составлено 72 административных протокола за нарушение режима пребывания в России по статье 18.8 КоАП РФ и один - за уклонение от исполнения административного наказания по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в сообщении. В ГУ МВД добавили, что на всех иностранных граждан наложены административные штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей. Уточняется, что 28 человек будут принудительно выдворены за пределы страны, 16 мигрантов покинут ее самостоятельно.
https://ria.ru/20241001/migrant-1975771177.html
https://ria.ru/20241002/migrant-1975917011.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), азия, ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Азия, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Подмосковье выявили 72 нелегально находящихся в России иностранца
В Подмосковье выявили 72 нелегально находящихся в РФ иностранца из Азии и Африки