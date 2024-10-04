В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией
Потенциальный еврокомиссар по обороне призвал ЕС готовиться к войне с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ЕС должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс.
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"Андрюс Кубилюс , дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что ЕС "должен быть готов к военному противостоянию с Россией через шесть-восемь лет"", — говорится в материале.
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Политик также призвал ЕС наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов и поддержал идею создать запас снарядов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о намерении превратить ЕС в оборонный союз. Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что данная инициатива подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Он также подчеркнул, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, а защищает свои интересы
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