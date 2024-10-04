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В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 04.10.2024
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04:34 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/podgotovka-1976287771.html
В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией
В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 04.10.2024
В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией
ЕС должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:34
2024-10-04T04:34
в мире
цены на нефть
россия
литва
урсула фон дер ляйен
андрюс кубилюс
дмитрий песков
еврокомиссия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ЕС должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс."Андрюс Кубилюс , дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что ЕС "должен быть готов к военному противостоянию с Россией через шесть-восемь лет"", — говорится в материале.Политик также призвал ЕС наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов и поддержал идею создать запас снарядов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о намерении превратить ЕС в оборонный союз. Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что данная инициатива подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Он также подчеркнул, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, а защищает свои интересы
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в мире, цены на нефть, россия, литва, урсула фон дер ляйен, андрюс кубилюс, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Россия, Литва, Урсула фон дер Ляйен, Андрюс Кубилюс, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией

Потенциальный еврокомиссар по обороне призвал ЕС готовиться к войне с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ЕС должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс.
«
"Андрюс Кубилюс , дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что ЕС "должен быть готов к военному противостоянию с Россией через шесть-восемь лет"", — говорится в материале.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Писториус призвал Германию "быть готовой вести войну" с Россией
31 октября 2023, 16:50
Политик также призвал ЕС наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов и поддержал идею создать запас снарядов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о намерении превратить ЕС в оборонный союз. Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что данная инициатива подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Он также подчеркнул, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, а защищает свои интересы
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Фон дер лгунья": на председателя ЕК набросились после приезда в Киев
20 сентября, 14:48
 
В миреЦены на нефтьРоссияЛитваУрсула фон дер ЛяйенАндрюс КубилюсДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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