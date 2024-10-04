https://ria.ru/20241004/podgotovka-1976287771.html

В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией

В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 04.10.2024

В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией

ЕС должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T04:34

2024-10-04T04:34

2024-10-04T04:34

в мире

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россия

литва

урсула фон дер ляйен

андрюс кубилюс

дмитрий песков

еврокомиссия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ЕС должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс."Андрюс Кубилюс , дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что ЕС "должен быть готов к военному противостоянию с Россией через шесть-восемь лет"", — говорится в материале.Политик также призвал ЕС наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов и поддержал идею создать запас снарядов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о намерении превратить ЕС в оборонный союз. Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что данная инициатива подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Он также подчеркнул, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, а защищает свои интересы

https://radiosputnik.ru/20231031/pistorius-1906470982.html

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в мире, цены на нефть, россия, литва, урсула фон дер ляйен, андрюс кубилюс, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз