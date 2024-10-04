https://ria.ru/20241004/plennyy-1976415846.html

В МККК прокомментировали пытки ВСУ в отношении российского военнопленного

В МККК прокомментировали пытки ВСУ в отношении российского военнопленного - РИА Новости, 04.10.2024

В МККК прокомментировали пытки ВСУ в отношении российского военнопленного

С военнопленными следует обращаться гуманно в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный представитель Международного Комитета... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:10

2024-10-04T17:10

2024-10-04T17:40

в мире

россия

вооруженные силы украины

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. С военнопленными следует обращаться гуманно в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Галина Бальзамова на просьбу прокомментировать пытки ВСУ в отношении военнопленного ВС РФ Сергей Полия.Ранее в пятницу жительница Ессентуков Юлия Полий, чей муж Сергей находится в плену ВСУ и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с требованием, чтобы мировая общественность призвала к ответу Украину за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть супруга домой. Позднее в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что УВКПЧ анализирует видеозапись пыток российского военнопленного Полия и видеообращение его жены."Поступают тревожные сообщения о пытках и убийствах военнопленных в ходе этого международного вооруженного конфликта. Международное гуманитарное право четко говорит, что с военнопленными следует обращаться гуманно", - сказала она.Бальзамова добавила, что МККК посещает военнопленных с обеих сторон и делится новостями непосредственно с их семьями."Мы знаем, что во многих домах есть пустые места, которые обычно заполняются мужчинами и женщинами, в настоящее время удерживаемыми в качестве военнопленных. Донесение новостей до семей, которые беспокоятся о своих близких, важно и является нашим приоритетом", - ответила она на просьбу прокомментировать обращение жены Полий.Ранее Полий рассказала РИА Новости, что среди ночи с неизвестного номера ей позвонил муж и сообщил, что находится в плену у ВСУ и его жестоко избивают. Через некоторое время снова раздался звонок с того же номера: украинский военные предложили ей поджечь военкомат в обмен на жизнь супруга. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20241004/oon-1976391022.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)