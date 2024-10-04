https://ria.ru/20241004/plennyy-1976302721.html

Украинский пленный рассказал, как вместо ротации попал в Курскую область

Украинский пленный рассказал, как вместо ротации попал в Курскую область - РИА Новости, 04.10.2024

Украинский пленный рассказал, как вместо ротации попал в Курскую область

Украинские командиры, захотевшие наград от киевского режима, обманом направили военнослужащих на вылазку в Курскую область из подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:27

2024-10-04T09:27

2024-10-04T09:27

специальная военная операция на украине

россия

курская область

херсонская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Украинские командиры, захотевшие наград от киевского режима, обманом направили военнослужащих на вылазку в Курскую область из подконтрольной ВСУ части Херсонской области под предлогом "ротации", затем "кинули" своих подчиненных, в силу чего украинские военные приняли решение сложить оружие и сдаться российским солдатам, рассказал пленный военнослужащий теробороны ВСУ Дмитрий Пиляй. "Мы 11 месяцев сидели под Херсоном. Нам сказали, что будет ротация, и мы ехали в Черниговскую область. Побыли мы там неделю, потом в Сумы и сразу сюда. Просто комбату захотелось медалек", – рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Пиляй рассказал, что в армию попал, когда его "забрали с работы, затащили в автобус, без прохождения медицинских комиссий признали годным" и отправили в часть. Перед тем, как военнослужащий оказался в рамках вылазки ВСУ в Курской области, ему рассказывали, что он с сослуживцами будет "сидеть в Сумах на блок-постах". "Закинули нас в лесополосу, сказали, три дня и мы вас поменяем. Мы посидели и пошли сдались. Выкинули оружие, пошли сами сдались. Нас кинули командиры, мы приняли решение пошли и сдались. Приняли нас отлично, даже не думали, что так. Нам рассказывали, что будут бить. Но нет это не так! Пацаны накормили, дали сигареты", - рассказал он о том, как сдался в плен и с какими столкнулся здесь условиями. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976293636.html

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

https://ria.ru/20241004/plennyy-1976289620.html

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курская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире