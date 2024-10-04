Рейтинг@Mail.ru
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову - РИА Новости, 04.10.2024
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:45
2024-10-04T12:45
россия
сша
дмитрий песков
анатолий антонов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что еще не имел возможности ознакомиться с данной информацией. "Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу (прокомментировать). К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Антонова о том, что ему и в адрес других российских дипломатов в США поступают угрозы физической расправой.
https://ria.ru/20240913/zayavlenie-1972622166.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов, В мире
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову

Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес Антонова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что еще не имел возможности ознакомиться с данной информацией.
"Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу (прокомментировать). К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Антонова о том, что ему и в адрес других российских дипломатов в США поступают угрозы физической расправой.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Антонов рассказал о реакции американских экс-чиновников на заявления Путина
13 сентября, 21:42
 
РоссияСШАДмитрий ПесковАнатолий АнтоновВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала