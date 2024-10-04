https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html

Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову

Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову - РИА Новости, 04.10.2024

Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:45

2024-10-04T12:45

2024-10-04T12:45

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что еще не имел возможности ознакомиться с данной информацией. "Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу (прокомментировать). К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Антонова о том, что ему и в адрес других российских дипломатов в США поступают угрозы физической расправой.

https://ria.ru/20240913/zayavlenie-1972622166.html

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Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, в мире