https://ria.ru/20241004/peskov-1976348187.html
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову - РИА Новости, 04.10.2024
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:45
2024-10-04T12:45
2024-10-04T12:45
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что еще не имел возможности ознакомиться с данной информацией. "Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу (прокомментировать). К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Антонова о том, что ему и в адрес других российских дипломатов в США поступают угрозы физической расправой.
https://ria.ru/20240913/zayavlenie-1972622166.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов, В мире
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах дипломату Антонову
Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес Антонова
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об угрозах расправой в адрес посла России в США Анатолия Антонова, пояснив, что еще не имел возможности ознакомиться с данной информацией.
"Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу (прокомментировать). К сожалению, я пока еще не имел возможности с этим ознакомиться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Антонова о том, что ему и в адрес других российских дипломатов в США поступают угрозы физической расправой.