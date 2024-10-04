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Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024
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12:19 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/peskov-1976341374.html
Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков
Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024
Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков
Каких-либо разговоров о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не велось, предпосылок для нее нет, заявил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:19
2024-10-04T12:19
россия
владимир путин
джо байден
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Каких-либо разговоров о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не велось, предпосылок для нее нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и сейчас у нас в настоящий момент предпосылок нет, хотя президент (РФ - ред.) неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Путина и Байдена на саммите G20.В четверг Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.
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россия, владимир путин, джо байден, украина, сша, дмитрий песков, большая двадцатка
Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, США, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков

Песков: разговоров о встрече Путина и Байдена не велось, предпосылок для нее нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Каких-либо разговоров о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не велось, предпосылок для нее нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и сейчас у нас в настоящий момент предпосылок нет, хотя президент (РФ - ред.) неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Путина и Байдена на саммите G20.
В четверг Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН
24 сентября, 18:46
 
РоссияВладимир ПутинДжо БайденУкраинаСШАДмитрий ПесковБольшая двадцатка
 
 
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