https://ria.ru/20241004/peskov-1976341374.html

Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков

Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024

Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет, заявил Песков

Каких-либо разговоров о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не велось, предпосылок для нее нет, заявил... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:19

2024-10-04T12:19

2024-10-04T12:19

россия

владимир путин

джо байден

украина

сша

дмитрий песков

большая двадцатка

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Каких-либо разговоров о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не велось, предпосылок для нее нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и сейчас у нас в настоящий момент предпосылок нет, хотя президент (РФ - ред.) неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Путина и Байдена на саммите G20.В четверг Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.

https://ria.ru/20240924/oon-1974484264.html

россия

украина

сша

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россия, владимир путин, джо байден, украина, сша, дмитрий песков, большая двадцатка