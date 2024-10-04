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Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять - РИА Новости, 04.10.2024
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20:07 04.10.2024 (обновлено: 22:27 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/pensii-1976445412.html
Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять
Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять - РИА Новости, 04.10.2024
Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять
Ограничение на учёт межведомственными комиссиями страховых периодов для расчёта пенсий жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:07
2024-10-04T22:27
херсонская область
луганская народная республика
республика крым
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ограничение на учёт межведомственными комиссиями страховых периодов для расчёта пенсий жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя могут снять, что позволит учесть весь накопленный стаж при выходе на пенсию, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Снимаются ограничения для жителей новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также жителей Республики Крым и Севастополя, которые не позволяли учесть все подтвержденные трудовые периоды при начислении пенсионного стажа межведомственной комиссией по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, принятие федерального закона позволит в полном объеме учесть накопленный трудовой стаж при выходе на пенсию. Порядок исчисления размера страховой пенсии для жителей Запорожской и Херсонской областей также будет соответствовать нормам, действующим в стране в целом – будет учитываться среднемесячный заработок за 2000-2001 годы либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года. "В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 года №400 "О страховых пенсиях" расчет размера страховой пенсии граждан, начавших работать до 2002 года, производится с учетом среднемесячного заработка в этот период времени", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20231027/pushilin-1905650043.html
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херсонская область , луганская народная республика, республика крым
Херсонская область , Луганская Народная Республика, Республика Крым
Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять

Минтруд: ограничения для расчетов пенсий в новых регионах могут снять

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Донецк - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ограничение на учёт межведомственными комиссиями страховых периодов для расчёта пенсий жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя могут снять, что позволит учесть весь накопленный стаж при выходе на пенсию, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
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"Снимаются ограничения для жителей новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также жителей Республики Крым и Севастополя, которые не позволяли учесть все подтвержденные трудовые периоды при начислении пенсионного стажа межведомственной комиссией по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, принятие федерального закона позволит в полном объеме учесть накопленный трудовой стаж при выходе на пенсию. Порядок исчисления размера страховой пенсии для жителей Запорожской и Херсонской областей также будет соответствовать нормам, действующим в стране в целом – будет учитываться среднемесячный заработок за 2000-2001 годы либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года.
"В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 года №400 "О страховых пенсиях" расчет размера страховой пенсии граждан, начавших работать до 2002 года, производится с учетом среднемесячного заработка в этот период времени", - уточнили в сообщении.
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