https://ria.ru/20241004/pensii-1976445412.html

Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять

Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять - РИА Новости, 04.10.2024

Ограничение на период подтвержденного комиссиями стажа могут снять

Ограничение на учёт межведомственными комиссиями страховых периодов для расчёта пенсий жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:07

2024-10-04T20:07

2024-10-04T22:27

херсонская область

луганская народная республика

республика крым

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ограничение на учёт межведомственными комиссиями страховых периодов для расчёта пенсий жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя могут снять, что позволит учесть весь накопленный стаж при выходе на пенсию, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Снимаются ограничения для жителей новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также жителей Республики Крым и Севастополя, которые не позволяли учесть все подтвержденные трудовые периоды при начислении пенсионного стажа межведомственной комиссией по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, принятие федерального закона позволит в полном объеме учесть накопленный трудовой стаж при выходе на пенсию. Порядок исчисления размера страховой пенсии для жителей Запорожской и Херсонской областей также будет соответствовать нормам, действующим в стране в целом – будет учитываться среднемесячный заработок за 2000-2001 годы либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года. "В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 года №400 "О страховых пенсиях" расчет размера страховой пенсии граждан, начавших работать до 2002 года, производится с учетом среднемесячного заработка в этот период времени", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20231027/pushilin-1905650043.html

https://ria.ru/20240703/indeksatsiya-1957081345.html

херсонская область

луганская народная республика

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , луганская народная республика, республика крым