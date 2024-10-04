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В понедельник в Москве включат отопление
В понедельник в Москве включат отопление - РИА Новости, 05.10.2024
В понедельник в Москве включат отопление
Отопление в Москве начнут включать с понедельника, это займет несколько дней, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-04T21:25
2024-10-04T21:25
2024-10-05T00:21
москва
сергей собянин
общество
жкх
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отопление в Москве начнут включать с понедельника, это займет несколько дней, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, в Москве в этом году был теплый сентябрь. Однако, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение температуры. Поэтому с понедельника, отметил мэр, начнут включать отопление. Делаться это будет поэтапно. Сначала батареи станут теплыми в объектах социальной сферы и жилых домах. Повсеместно топление появится в течение нескольких суток.Мэр столицы также сообщил, что городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду.Собянин отметил, что всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.
https://ria.ru/20241003/pogoda-1976271589.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, общество, жкх
Москва, Сергей Собянин, Общество, ЖКХ
В понедельник в Москве включат отопление
Собянин заявил, что отопление в Москве включат с понедельника, 7 октября
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Отопление в Москве начнут включать с понедельника, это займет несколько дней, сообщил
в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Москве в этом году был теплый сентябрь. Однако, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение температуры.
Поэтому с понедельника, отметил мэр, начнут включать отопление. Делаться это будет поэтапно. Сначала батареи станут теплыми в объектах социальной сферы и жилых домах. Повсеместно топление появится в течение нескольких суток.
Мэр столицы также сообщил, что городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду.
Собянин отметил, что всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.