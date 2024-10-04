https://ria.ru/20241004/otoplenie-1976454428.html

В понедельник в Москве включат отопление

В понедельник в Москве включат отопление - РИА Новости, 05.10.2024

В понедельник в Москве включат отопление

Отопление в Москве начнут включать с понедельника, это займет несколько дней, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-04T21:25

2024-10-04T21:25

2024-10-05T00:21

москва

сергей собянин

общество

жкх

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отопление в Москве начнут включать с понедельника, это займет несколько дней, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, в Москве в этом году был теплый сентябрь. Однако, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение температуры. Поэтому с понедельника, отметил мэр, начнут включать отопление. Делаться это будет поэтапно. Сначала батареи станут теплыми в объектах социальной сферы и жилых домах. Повсеместно топление появится в течение нескольких суток.Мэр столицы также сообщил, что городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду.Собянин отметил, что всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.

https://ria.ru/20241003/pogoda-1976271589.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, общество, жкх