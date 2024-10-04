https://ria.ru/20241004/orban-1976328595.html

Политика ЕС привела к экономической холодной войне, заявил Орбан

Политика ЕС привела к экономической холодной войне, заявил Орбан - РИА Новости, 04.10.2024

Политика ЕС привела к экономической холодной войне, заявил Орбан

Политика Евросоюза привела к экономической холодной войне, а Венгрия хочет сохранять нейтралитет, торгуя как с Востоком, так и с Западом, заявил венгерский... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:54

азия

венгрия

восток

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Политика Евросоюза привела к экономической холодной войне, а Венгрия хочет сохранять нейтралитет, торгуя как с Востоком, так и с Западом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Скажем прямо - это экономическая холодная война... То, что мы сейчас делаем, точнее с нами делают, делает Евросоюз - это экономическая холодная война", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, возможное разделение на Западный и Восточный экономические блоки представляет "огромную опасность" для "экспортноориентированной венгерской экономики". "Поэтому мы сейчас выстраиваем экономическую нейтральность. Если не хочешь холодной войны, то чего хочешь? Нейтральности. И не хочешь присоединяться ни к одному блоку, хочешь торговать с обоими, сохранять экономические связи с обоими, искать возможность реализовывать свои интересы, торгуя со всеми направлениями", - отметил Орбан. Венгерский премьер также добавил, что "следующем шагом в Холодной войне" станет введение пошлин на китайскую продукцию, этим ЕС "запечатывает собственную конкурентоспособность, рост и способность развиваться". Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока. Ранее Орбан заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. Премьер заявлял также, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.

https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html

https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html

https://ria.ru/20240503/evrosoyuz-1943641417.html

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венгрия

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азия, венгрия, восток, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, брикс, шос