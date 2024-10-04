https://ria.ru/20241004/oppozitsiya-1976416626.html

Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии

Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.10.2024

Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что уверен в победе оппозиционных сил на предстоящих президентских выборах в Молдавии. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:11

2024-10-04T17:11

2024-10-04T17:20

в мире

молдавия

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068880_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_7baf598bd6dda27513b8437c994da575.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что уверен в победе оппозиционных сил на предстоящих президентских выборах в Молдавии."Я уверен в победе здоровых сил. Сегодня народ Республики Молдова устал от того безобразия, нищеты, хамства, которое мы терпим от западных стран. Сегодня Молдова, к сожалению, является страной, которая захвачена западными государствами. Я уверен, что мы победим, а главное, что мы сможем сделать жизнь людей лучше", - сказал Шор в кулуарах фестиваля VinFest, организованного Культурно-образовательным центром Молдавии.Политик выразил надежду, что оппозиции получится вернуть традиционные ценности молдаван, вернуть веру в завтрашний день и процветающую Молдавию.Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз?"

https://ria.ru/20241004/dodon-1976375707.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, илан шор