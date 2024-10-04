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Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.10.2024
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17:11 04.10.2024 (обновлено: 17:20 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/oppozitsiya-1976416626.html
Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии
Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 04.10.2024
Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что уверен в победе оппозиционных сил на предстоящих президентских выборах в Молдавии. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:11
2024-10-04T17:20
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что уверен в победе оппозиционных сил на предстоящих президентских выборах в Молдавии."Я уверен в победе здоровых сил. Сегодня народ Республики Молдова устал от того безобразия, нищеты, хамства, которое мы терпим от западных стран. Сегодня Молдова, к сожалению, является страной, которая захвачена западными государствами. Я уверен, что мы победим, а главное, что мы сможем сделать жизнь людей лучше", - сказал Шор в кулуарах фестиваля VinFest, организованного Культурно-образовательным центром Молдавии.Политик выразил надежду, что оппозиции получится вернуть традиционные ценности молдаван, вернуть веру в завтрашний день и процветающую Молдавию.Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз?"
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии

Шор уверен в победе здоровых оппозиционных сил на предстоящих выборах в Молдавии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что уверен в победе оппозиционных сил на предстоящих президентских выборах в Молдавии.
«
"Я уверен в победе здоровых сил. Сегодня народ Республики Молдова устал от того безобразия, нищеты, хамства, которое мы терпим от западных стран. Сегодня Молдова, к сожалению, является страной, которая захвачена западными государствами. Я уверен, что мы победим, а главное, что мы сможем сделать жизнь людей лучше", - сказал Шор в кулуарах фестиваля VinFest, организованного Культурно-образовательным центром Молдавии.
Политик выразил надежду, что оппозиции получится вернуть традиционные ценности молдаван, вернуть веру в завтрашний день и процветающую Молдавию.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз?"
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