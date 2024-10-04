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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/opasnost-1976450381.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.10.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:50
2024-10-04T20:50
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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курская область
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Наталья Макарова
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА, работают средства ПВО

© Минобороны РоссииРасчет ЗРК С-350
Расчет ЗРК С-350 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРК С-350. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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3 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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