https://ria.ru/20241004/opasnost-1976450381.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.10.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:50

2024-10-04T20:50

2024-10-04T20:50

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик)