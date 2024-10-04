https://ria.ru/20241004/opasnost-1976448561.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.10.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:36
2024-10-04T20:36
2024-10-04T20:59
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников