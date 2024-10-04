https://ria.ru/20241004/odintsovo-1976297461.html

Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово

Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово - РИА Новости, 04.10.2024

Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово

Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:38

2024-10-04T08:38

2024-10-04T08:38

происшествия

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

сколково

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что около 20.00 в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место прибыли медики и сотрудники полиции. ГУ МВД впоследствии сообщало, что один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, двух доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу установлены и доставлены в территориальный отдел все участники инцидента, произошедшего на улице Сколковской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), сколково