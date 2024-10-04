Рейтинг@Mail.ru
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/odintsovo-1976297461.html
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово - РИА Новости, 04.10.2024
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово
Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:38
2024-10-04T08:38
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
сколково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что около 20.00 в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место прибыли медики и сотрудники полиции. ГУ МВД впоследствии сообщало, что один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, двух доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу установлены и доставлены в территориальный отдел все участники инцидента, произошедшего на улице Сколковской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), сколково
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Сколково
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово

Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что около 20.00 в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место прибыли медики и сотрудники полиции. ГУ МВД впоследствии сообщало, что один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, двух доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу установлены и доставлены в территориальный отдел все участники инцидента, произошедшего на улице Сколковской", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе
26 сентября, 16:40
 
ПроисшествияОдинцовоРоссияМосковская область (Подмосковье)Сколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала