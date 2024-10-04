https://ria.ru/20241004/odintsovo-1976297461.html
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово - РИА Новости, 04.10.2024
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово
Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:38
2024-10-04T08:38
2024-10-04T08:38
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
сколково
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что около 20.00 в районе ЖК "Сколково" в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место прибыли медики и сотрудники полиции. ГУ МВД впоследствии сообщало, что один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, двух доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу установлены и доставлены в территориальный отдел все участники инцидента, произошедшего на улице Сколковской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html
одинцово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), сколково
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Сколково
Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово
Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово