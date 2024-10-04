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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/odessa-1976280292.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T01:01
2024-10-04T01:01
специальная военная операция на украине
одесса
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. "В Одессе слышно взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241003/odessa-1976079390.html
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одесса, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Одессе прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.
"В Одессе слышно взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе
Вчера, 08:25
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВ мире
 
 
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