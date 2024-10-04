https://ria.ru/20241004/odessa-1976280292.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T01:01

2024-10-04T01:01

2024-10-04T01:01

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одесса

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вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. "В Одессе слышно взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241003/odessa-1976079390.html

одесса

россия

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одесса, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире