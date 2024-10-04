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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/obstrel-1976439990.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска вечером в пятницу выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:26
2024-10-04T19:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 17.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ с 18.45 по 18.50 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241003/lnr-1976135041.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 17.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, ВСУ с 18.45 по 18.50 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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