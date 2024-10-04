https://ria.ru/20241004/obstrel-1976398215.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.10.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из "натовской" артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:55

2024-10-04T15:55

2024-10-04T15:55

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из "натовской" артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 12.35 по 15.15 выпустили 11 снарядов того же калибра по Горловке и Петровскому району Донецка, а также в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получил автомобиль. Кроме того, по данным мэра, ВСУ снова атаковали здание администрации. Ранее в пятницу Приходько заявлял, что украинский дрон нанес удар по зданию. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240802/vsu-1963645043.html

https://ria.ru/20240708/dron-kamikadze-1958362661.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, нато