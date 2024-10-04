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Украинские войска дважды обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/obstrel-1976351133.html
Украинские войска дважды обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.10.2024
Украинские войска дважды обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска дважды в пятницу атаковали центр Горловки с применением беспилотника и выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по ней и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:56
2024-10-04T12:56
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
украина
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска дважды в пятницу атаковали центр Горловки с применением беспилотника и выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по ней и Донецку, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.10 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата;… 01.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, в 8.00 мск обстрел возобновился и до 12.20 по Горловке выпустили еще двенадцать "натовских" снарядов и шесть – по Петровскому району Донецка. Кроме того, в 9.10 Центрально-Городской район Горловки был атакован беспилотником-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240722/vfu-1961270539.html
https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958242699.html
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горловка, донецк, украина, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Украина, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска дважды обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 21 снаряд калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска дважды в пятницу атаковали центр Горловки с применением беспилотника и выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по ней и Донецку, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.10 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата;… 01.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, в 8.00 мск обстрел возобновился и до 12.20 по Горловке выпустили еще двенадцать "натовских" снарядов и шесть – по Петровскому району Донецка. Кроме того, в 9.10 Центрально-Городской район Горловки был атакован беспилотником-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкУкраинаСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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