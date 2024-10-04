Украинские войска дважды обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 21 снаряд калибром 155 миллиметров
Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска дважды в пятницу атаковали центр Горловки с применением беспилотника и выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по ней и Донецку, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.10 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата;… 01.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, в 8.00 мск обстрел возобновился и до 12.20 по Горловке выпустили еще двенадцать "натовских" снарядов и шесть – по Петровскому району Донецка. Кроме того, в 9.10 Центрально-Городской район Горловки был атакован беспилотником-камикадзе.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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