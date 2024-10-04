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Жена участника СВО из Ессентуков обратилась к ООН с просьбой
Жена участника СВО из Ессентуков обратилась к ООН с просьбой - РИА Новости, 04.10.2024
Жена участника СВО из Ессентуков обратилась к ООН с просьбой
Жительница Ессентуков Юлия Полий, чей муж находится в плену ВСУ и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с требованием, чтобы мировая общественность РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:07
2024-10-04T06:07
2024-10-04T11:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 4 окт — РИА Новости. Жительница Ессентуков Юлия Полий, чей муж находится в плену ВСУ и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с требованием, чтобы мировая общественность призвала к ответу Украину за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть супруга домой. "Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ. Со мной связались в Telegram, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину. Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите", — говорит Полий на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Полий рассказала РИА Новости, что среди ночи с неизвестного номера ей позвонил муж и сообщил, что находится в плену у ВСУ и его жестоко избивают. Через некоторое время снова раздался звонок с того же номера: украинский военные предложили ей поджечь военкомат в обмен на жизнь супруга. Женщина обратилась в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20241003/plennyy-1976086553.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Жена участника СВО из Ессентуков обратилась к ООН с просьбой
Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ