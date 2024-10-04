https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html
В Ростовской области мужчина убил топором жену, требовавшую от него подарки
В Ростовской области мужчина убил топором жену, требовавшую от него подарки - РИА Новости, 04.10.2024
В Ростовской области мужчина убил топором жену, требовавшую от него подарки
Ранее судимый житель Новочеркасска Ростовской области подозревается в убийстве 52-летней супруги, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения в ходе... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:34
2024-10-04T14:34
2024-10-04T14:34
происшествия
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ростовская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Новочеркасска Ростовской области подозревается в убийстве 52-летней супруги, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейного конфликта, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Новочеркасске местный житель подозревается в убийстве своей супруги", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в ночь на 30 сентября подозреваемый находился в своей квартире в Новочеркасске. Он был в состоянии алкогольного опьянения, и в ходе конфликта, "возникшего на почве ревности", нанес супруге телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт начался из-за претензий супруги фигуранта, которая требовала от него внимания. "У них возникла ссора из-за претензий супруги… Она говорила: "ты мне цветы не даришь, не уделяешь внимание, никуда не водишь", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в ходе разгоревшегося конфликта подозреваемый убил супругу обухом топора. "В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий… местонахождение подозреваемого было установлено, и он задержан. Установлено, что ранее фигурант был судим за разбой", - добавляется в сообщении СУСК РФ. Уточняется, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html
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происшествия, новочеркасск, россия, ростовская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Новочеркасск, Россия, Ростовская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Ростовской области мужчина убил топором жену, требовавшую от него подарки
Житель Новочеркасска убил топором жену, требовавшую от него подарки и цветы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости.
Ранее судимый житель Новочеркасска Ростовской области подозревается в убийстве 52-летней супруги, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейного конфликта, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Новочеркасске местный житель подозревается в убийстве своей супруги", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в ночь на 30 сентября подозреваемый находился в своей квартире в Новочеркасске. Он был в состоянии алкогольного опьянения, и в ходе конфликта, "возникшего на почве ревности", нанес супруге телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт начался из-за претензий супруги фигуранта, которая требовала от него внимания.
"У них возникла ссора из-за претензий супруги… Она говорила: "ты мне цветы не даришь, не уделяешь внимание, никуда не водишь", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в ходе разгоревшегося конфликта подозреваемый убил супругу обухом топора.
"В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий… местонахождение подозреваемого было установлено, и он задержан. Установлено, что ранее фигурант был судим за разбой", - добавляется в сообщении СУСК РФ.
Уточняется, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.