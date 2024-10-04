https://ria.ru/20241004/niderlandy-1976462841.html
Нидерланды эвакуировали из Ливана 185 человек
Нидерланды эвакуировали из Ливана 185 человек - РИА Новости, 04.10.2024
Нидерланды эвакуировали из Ливана 185 человек
Нидерланды в пятницу вывезли 185 человек, включая соотечественников, а также граждан других государств, своим первым эвакуационным рейсом из Ливана, сообщил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:36
2024-10-04T23:36
2024-10-04T23:36
в мире
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израиль
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ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Нидерланды в пятницу вывезли 185 человек, включая соотечественников, а также граждан других государств, своим первым эвакуационным рейсом из Ливана, сообщил глава МИД королевства Каспар Велдкамп. "Наш первый репатриационный рейс из Ливана только что приземлился в Эйндховене, Нидерланды. На борту были 185 человек, в том числе несколько человек из Бельгии, Ирландии и Финляндии", - написал Велдкамп в соцсети Х. Он напомнил, что на субботу запланирован второй рейс для вывоза людей из Ливана в Нидерланды. Ранее в минобороны Нидерландов сообщили, что организуют рейсы на военном самолете для эвакуации соотечественников из Ливана 4 и 5 октября. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, нидерланды, израиль, джо байден, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Нидерланды, Израиль, Джо Байден, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нидерланды эвакуировали из Ливана 185 человек
МИД Нидерландов: первым эвакуационным рейсом из Ливана вывезли 185 человек
ГААГА, 4 окт - РИА Новости.
Нидерланды в пятницу вывезли 185 человек, включая соотечественников, а также граждан других государств, своим первым эвакуационным рейсом из Ливана, сообщил
глава МИД королевства Каспар Велдкамп.
«
"Наш первый репатриационный рейс из Ливана только что приземлился в Эйндховене, Нидерланды. На борту были 185 человек, в том числе несколько человек из Бельгии, Ирландии и Финляндии", - написал Велдкамп в соцсети Х.
Он напомнил, что на субботу запланирован второй рейс для вывоза людей из Ливана в Нидерланды.
Ранее в минобороны Нидерландов сообщили, что организуют рейсы на военном самолете для эвакуации соотечественников из Ливана 4 и 5 октября.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.