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В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 04.10.2024
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13:13 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/niderlandy-1976356538.html
В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО
В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 04.10.2024
В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил несогласие с позицией нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украина должна... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:13
2024-10-04T13:13
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ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил несогласие с позицией нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украина должна стать членом НАТО. В четверг Рютте в новой должности генсека НАТО посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. "Ни за что", - написал Вилдерс в соцсети Х, комментируя это заявление Рютте. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, киев, россия, марк рютте, герт вилдерс, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Марк Рютте, Герт Вилдерс, Йенс Столтенберг, НАТО
В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО

Нидерландский политик Вилдерс выступил против вступления Украины в НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил несогласие с позицией нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украина должна стать членом НАТО.
В четверг Рютте в новой должности генсека НАТО посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.
"Ни за что", - написал Вилдерс в соцсети Х, комментируя это заявление Рютте.
Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Россия не может заблокировать присоединение Украины к НАТО, заявил Рютте
3 октября, 14:14
 
В миреУкраинаКиевРоссияМарк РюттеГерт ВилдерсЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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