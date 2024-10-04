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В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО
В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 04.10.2024
В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил несогласие с позицией нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украина должна... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:13
2024-10-04T13:13
2024-10-04T13:13
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ГААГА, 4 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил несогласие с позицией нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украина должна стать членом НАТО. В четверг Рютте в новой должности генсека НАТО посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. "Ни за что", - написал Вилдерс в соцсети Х, комментируя это заявление Рютте. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, киев, россия, марк рютте, герт вилдерс, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Марк Рютте, Герт Вилдерс, Йенс Столтенберг, НАТО
В Нидерландах выступили против вступления Украины в НАТО
Нидерландский политик Вилдерс выступил против вступления Украины в НАТО