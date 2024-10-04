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Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"
Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.10.2024
Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"
США из-за своей "некооперабельности" не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках", сообщил постпред РФ... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:40
2024-10-04T17:40
2024-10-04T18:21
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ООН, 4 окт – РИА Новости. США из-за своей "некооперабельности" не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках", сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя"Мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников. Мы пытались согласовать его больше месяца, провели несколько раундов консультаций, ...но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет", – сказал постпред РФ на заседании Совбеза ООН.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, северный поток, василий небензя, сша
В мире, Россия, ООН, Северный поток, Василий Небензя, США
Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"
Небензя: США не дали принять заявление СБ ООН по терактам на "Северных потоках"