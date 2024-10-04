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Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.10.2024
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17:40 04.10.2024 (обновлено: 18:21 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/nebenzya-1976421385.html
Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"
Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.10.2024
Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"
США из-за своей "некооперабельности" не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках", сообщил постпред РФ... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:40
2024-10-04T18:21
в мире
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ООН, 4 окт – РИА Новости. США из-за своей "некооперабельности" не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках", сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя"Мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников. Мы пытались согласовать его больше месяца, провели несколько раундов консультаций, ...но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет", – сказал постпред РФ на заседании Совбеза ООН.
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в мире, россия, оон, северный поток, василий небензя, сша
В мире, Россия, ООН, Северный поток, Василий Небензя, США
Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"

Небензя: США не дали принять заявление СБ ООН по терактам на "Северных потоках"

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. США из-за своей "некооперабельности" не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках", сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя
"Мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников. Мы пытались согласовать его больше месяца, провели несколько раундов консультаций, ...но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет", – сказал постпред РФ на заседании Совбеза ООН.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Вчера, 17:13
 
В миреРоссияООНСеверный потокВасилий НебензяСША
 
 
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