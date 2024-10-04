https://ria.ru/20241004/nebenzya-1976421385.html

Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"

Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.10.2024

Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"

США из-за своей "некооперабельности" не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках", сообщил постпред РФ... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:40

2024-10-04T17:40

2024-10-04T18:21

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ООН, 4 окт – РИА Новости. США из-за своей "некооперабельности" не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках", сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя"Мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников. Мы пытались согласовать его больше месяца, провели несколько раундов консультаций, ...но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет", – сказал постпред РФ на заседании Совбеза ООН.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, оон, северный поток, василий небензя, сша