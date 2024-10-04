https://ria.ru/20241004/nebenzya-1976419223.html

Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках"

Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках" - РИА Новости, 04.10.2024

Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках"

Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:32

2024-10-04T17:32

2024-10-04T19:41

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами подрывы – расследованы "с особой тщательностью", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.Небензя отметил, что из всех членов ООН только Украина и их "давно свихнувшиеся на почве русофобии польско-прибалтийские подельники" оспаривают тот факт, что попытка уничтожения "Северных потоков" заслуживает осуждения, а виновные в этом преступлении должны понести заслуженное наказание.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240928/rossija-1975209854.html

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