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Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках" - РИА Новости, 04.10.2024
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17:32 04.10.2024 (обновлено: 19:41 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/nebenzya-1976419223.html
Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках"
Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках" - РИА Новости, 04.10.2024
Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках"
Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:32
2024-10-04T19:41
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами подрывы – расследованы "с особой тщательностью", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.Небензя отметил, что из всех членов ООН только Украина и их "давно свихнувшиеся на почве русофобии польско-прибалтийские подельники" оспаривают тот факт, что попытка уничтожения "Северных потоков" заслуживает осуждения, а виновные в этом преступлении должны понести заслуженное наказание.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, россия, василий небензя, оон, северный поток, украина, европа, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, северный поток — 2
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Северный поток, Украина, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Песков, Северный поток — 2
Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Севпотоках"

Небензя призвал к тщательному расследованию теракта на "Северных потоках"

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами подрывы – расследованы "с особой тщательностью", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.
Небензя отметил, что из всех членов ООН только Украина и их "давно свихнувшиеся на почве русофобии польско-прибалтийские подельники" оспаривают тот факт, что попытка уничтожения "Северных потоков" заслуживает осуждения, а виновные в этом преступлении должны понести заслуженное наказание.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В миреРоссияВасилий НебензяООНСеверный потокУкраинаЕвропаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковСеверный поток — 2
 
 
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