Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ
Бортников: НАТО участвует в подготовке операций ВСУ по всей линии боев
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Непосредственное участие кадровых военных НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий демонстрируют также санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на нашей территории, непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения, подчеркну это – на всей. Равно как и намерения натовцев направить на Украину свои контингенты", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".