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Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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10:17 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/nato-1976311444.html
Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ
Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ
Непосредственное участие кадровых военных НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:17
2024-10-04T10:17
россия
украина
киев
александр бортников
сергей лавров
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Непосредственное участие кадровых военных НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий демонстрируют также санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на нашей территории, непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения, подчеркну это – на всей. Равно как и намерения натовцев направить на Украину свои контингенты", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20241004/legion-1976305327.html
https://ria.ru/20240524/terroristy-1948047094.html
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россия, украина, киев, александр бортников, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Киев, Александр Бортников, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ

Бортников: НАТО участвует в подготовке операций ВСУ по всей линии боев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Непосредственное участие кадровых военных НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий демонстрируют также санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на нашей территории, непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения, подчеркну это – на всей. Равно как и намерения натовцев направить на Украину свои контингенты", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников рассказал о созданном Западом "легионе обороны Украины"
09:49
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину
24 мая, 08:44
 
РоссияУкраинаКиевАлександр БортниковСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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