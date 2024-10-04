https://ria.ru/20241004/nato-1976311444.html

Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ

Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ

Непосредственное участие кадровых военных НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:17

2024-10-04T10:17

2024-10-04T10:17

россия

украина

киев

александр бортников

сергей лавров

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Непосредственное участие кадровых военных НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий демонстрируют также санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на нашей территории, непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения, подчеркну это – на всей. Равно как и намерения натовцев направить на Украину свои контингенты", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20241004/legion-1976305327.html

https://ria.ru/20240524/terroristy-1948047094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, александр бортников, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)