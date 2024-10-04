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В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского
В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского
Гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции в Москве из-за замечания о сбитом дорожном знаке, заведено дело о применении насилия в отношении... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:52
2024-10-04T14:52
2024-10-04T14:52
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции в Москве из-за замечания о сбитом дорожном знаке, заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Гражданин Нидерландов ударил сотрудника полиции по лицу после замечания о сбитом дорожном знаке. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел рядом со станцией московского метро "Смоленская", агрессивный иностранец сразу же был задержан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нидерланды, москва, россия
Происшествия, Нидерланды, Москва, Россия
В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского
Голландец ударил полицейского в Москве из-за замечания о сбитом дорожном знаке