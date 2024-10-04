https://ria.ru/20241004/napadenie-1976382955.html

В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского

В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского - РИА Новости, 04.10.2024

В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского

Гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции в Москве из-за замечания о сбитом дорожном знаке, заведено дело о применении насилия в отношении... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:52

2024-10-04T14:52

2024-10-04T14:52

происшествия

нидерланды

москва

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции в Москве из-за замечания о сбитом дорожном знаке, заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Гражданин Нидерландов ударил сотрудника полиции по лицу после замечания о сбитом дорожном знаке. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел рядом со станцией московского метро "Смоленская", агрессивный иностранец сразу же был задержан.

https://ria.ru/20240814/sk-1966183025.html

нидерланды

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нидерланды, москва, россия