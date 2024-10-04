https://ria.ru/20241004/nalogi-1976315438.html

Около 52 млрд рублей налогов выплатили компании ОЭЗ "Технополис Москва"

Около 52 млрд рублей налогов выплатили компании ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 04.10.2024

Около 52 млрд рублей налогов выплатили компании ОЭЗ "Технополис Москва"

Почти 52 миллиарда рублей налогов перечислили резиденты "Технополиса Москва" за все время существования ОЭЗ; из них 14 миллиардов – страховые взносы, сообщил... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:00

2024-10-04T11:00

2024-10-04T11:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Почти 52 миллиарда рублей налогов перечислили резиденты "Технополиса Москва" за все время существования ОЭЗ; из них 14 миллиардов – страховые взносы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.На сегодняшний день компаний, работающие на территории ОЭЗ, выпускают критически важные для страны товары. В частности, микроэлектронные изделия, лекарства и дженерики, высокотехнологичное оборудование, медтехнику и БПЛА."Во втором квартале этого года объем налоговых поступлений резидентов ОЭЗ столицы возрос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 6,9 миллиарда рублей. Из этой суммы в бюджет Москвы поступило свыше полутора миллиардов рублей, что на 1,4 раза превышает значение аналогичного периода прошлого года. Лидерами по этому показателю стали производители микроэлектроники – они перечислили в бюджет почти 2,7 миллиарда рублей налогов", - привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, мест общего пользования.Также с января этого года в 1,6 раза увеличился выпуск произведенной продукции и достиг 64,2 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом. Из них 24 миллиарда рублей приходятся на производителей микроэлектроники и мединдустрии, которым Москва оказывает всестороннюю поддержку.Также предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно отчисляют средства в Социальный фонд России."Это подчеркивает уровень социальных гарантий, предоставляемых компаниями своим сотрудникам в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных листов, декретных отпусков и пособий по уходу за ребенком. Объем таких взносов резидентов во втором квартале 2024 года составил 2,2 миллиарда рублей. Лидирующими среди них стали производители микроэлектроники, которые перечислили в Социальный фонд около 1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он пояснил, что всего за время существования особой экономической зоны резиденты уплатили свыше 14 миллиардов рублей страховых взносов.Всего резиденты столичной ОЭЗ выплатили в бюджетную и страховую систему России 52 миллиарда рублей.Особая экономическая зона "Технополис Москва" — это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов, напомнили в ДИПП.

https://ria.ru/20241003/moskva-1976219569.html

https://ria.ru/20241003/obuchenie-1976102595.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов