https://ria.ru/20241004/nalogi-1976315438.html
Около 52 млрд рублей налогов выплатили компании ОЭЗ "Технополис Москва"
Около 52 млрд рублей налогов выплатили компании ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 04.10.2024
Около 52 млрд рублей налогов выплатили компании ОЭЗ "Технополис Москва"
Почти 52 миллиарда рублей налогов перечислили резиденты "Технополиса Москва" за все время существования ОЭЗ; из них 14 миллиардов – страховые взносы, сообщил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:00
2024-10-04T11:00
2024-10-04T11:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Почти 52 миллиарда рублей налогов перечислили резиденты "Технополиса Москва" за все время существования ОЭЗ; из них 14 миллиардов – страховые взносы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.На сегодняшний день компаний, работающие на территории ОЭЗ, выпускают критически важные для страны товары. В частности, микроэлектронные изделия, лекарства и дженерики, высокотехнологичное оборудование, медтехнику и БПЛА."Во втором квартале этого года объем налоговых поступлений резидентов ОЭЗ столицы возрос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 6,9 миллиарда рублей. Из этой суммы в бюджет Москвы поступило свыше полутора миллиардов рублей, что на 1,4 раза превышает значение аналогичного периода прошлого года. Лидерами по этому показателю стали производители микроэлектроники – они перечислили в бюджет почти 2,7 миллиарда рублей налогов", - привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, мест общего пользования.Также с января этого года в 1,6 раза увеличился выпуск произведенной продукции и достиг 64,2 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом. Из них 24 миллиарда рублей приходятся на производителей микроэлектроники и мединдустрии, которым Москва оказывает всестороннюю поддержку.Также предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно отчисляют средства в Социальный фонд России."Это подчеркивает уровень социальных гарантий, предоставляемых компаниями своим сотрудникам в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных листов, декретных отпусков и пособий по уходу за ребенком. Объем таких взносов резидентов во втором квартале 2024 года составил 2,2 миллиарда рублей. Лидирующими среди них стали производители микроэлектроники, которые перечислили в Социальный фонд около 1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он пояснил, что всего за время существования особой экономической зоны резиденты уплатили свыше 14 миллиардов рублей страховых взносов.Всего резиденты столичной ОЭЗ выплатили в бюджетную и страховую систему России 52 миллиарда рублей.Особая экономическая зона "Технополис Москва" — это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов, напомнили в ДИПП.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976219569.html
https://ria.ru/20241003/obuchenie-1976102595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Почти 52 миллиарда рублей налогов перечислили резиденты "Технополиса Москва" за все время существования ОЭЗ; из них 14 миллиардов – страховые взносы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На сегодняшний день компаний, работающие на территории ОЭЗ, выпускают критически важные для страны товары. В частности, микроэлектронные изделия, лекарства и дженерики, высокотехнологичное оборудование, медтехнику и БПЛА.
"Во втором квартале этого года объем налоговых поступлений резидентов ОЭЗ столицы возрос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 6,9 миллиарда рублей. Из этой суммы в бюджет Москвы поступило свыше полутора миллиардов рублей, что на 1,4 раза превышает значение аналогичного периода прошлого года. Лидерами по этому показателю стали производители микроэлектроники – они перечислили в бюджет почти 2,7 миллиарда рублей налогов", - привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.
Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, мест общего пользования.
Также с января этого года в 1,6 раза увеличился выпуск произведенной продукции и достиг 64,2 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом. Из них 24 миллиарда рублей приходятся на производителей микроэлектроники и мединдустрии, которым Москва оказывает всестороннюю поддержку.
Также предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно отчисляют средства в Социальный фонд России.
"Это подчеркивает уровень социальных гарантий, предоставляемых компаниями своим сотрудникам в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных листов, декретных отпусков и пособий по уходу за ребенком. Объем таких взносов резидентов во втором квартале 2024 года составил 2,2 миллиарда рублей. Лидирующими среди них стали производители микроэлектроники, которые перечислили в Социальный фонд около 1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он пояснил, что всего за время существования особой экономической зоны резиденты уплатили свыше 14 миллиардов рублей страховых взносов.
Всего резиденты столичной ОЭЗ выплатили в бюджетную и страховую систему России 52 миллиарда рублей.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" — это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем
", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов, напомнили в ДИПП.