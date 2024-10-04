https://ria.ru/20241004/nagrady-1976402744.html
Путин наградил архиереев Русской православной церкви
Путин наградил архиереев Русской православной церкви - РИА Новости, 04.10.2024
Путин наградил архиереев Русской православной церкви
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:15
2024-10-04T16:15
2024-10-04T16:15
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора (Тупикина), соответствующий указ размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Архиереи Русской православной церкви награждены за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа.
https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин наградил архиереев Русской православной церкви
Путин наградил митрополита Тихона (Доровских) и митрополита Исидора (Тупикина)