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Путин наградил архиереев Русской православной церкви - РИА Новости, 04.10.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:15 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/nagrady-1976402744.html
Путин наградил архиереев Русской православной церкви
Путин наградил архиереев Русской православной церкви - РИА Новости, 04.10.2024
Путин наградил архиереев Русской православной церкви
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:15
2024-10-04T16:15
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора (Тупикина), соответствующий указ размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Архиереи Русской православной церкви награждены за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа.
https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин наградил архиереев Русской православной церкви

Путин наградил митрополита Тихона (Доровских) и митрополита Исидора (Тупикина)

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора (Тупикина), соответствующий указ размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Архиереи Русской православной церкви награждены за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа.
Вдова писателя Наталья Солженицына на открытии фотовыставки, посвященной жизни писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
29 июля, 19:20
 
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