https://ria.ru/20241004/nagrady-1976402744.html

Путин наградил архиереев Русской православной церкви

Путин наградил архиереев Русской православной церкви - РИА Новости, 04.10.2024

Путин наградил архиереев Русской православной церкви

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:15

2024-10-04T16:15

2024-10-04T16:15

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора (Тупикина), соответствующий указ размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Архиереи Русской православной церкви награждены за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа.

https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, русская православная церковь