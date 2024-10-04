https://ria.ru/20241004/naemniki-1976308384.html

Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ

Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ

В тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:05

2024-10-04T10:05

2024-10-04T10:05

в мире

польша

латвия

литва

александр бортников

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. В тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства, сообщил Бортников. По его словам, особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики; в последнее время фиксируется увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки.

https://ria.ru/20240403/naemniki-1937481415.html

польша

латвия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, латвия, литва, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг