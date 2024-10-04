https://ria.ru/20241004/naemniki-1976308384.html
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ
В тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:05
2024-10-04T10:05
2024-10-04T10:05
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. В тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства, сообщил Бортников. По его словам, особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики; в последнее время фиксируется увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки.
https://ria.ru/20240403/naemniki-1937481415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, латвия, литва, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Польша, Латвия, Литва, Александр Бортников, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ
Бортников: в лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве готовят наемников для ВСУ