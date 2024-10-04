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Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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10:05 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/naemniki-1976308384.html
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ
В тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:05
2024-10-04T10:05
в мире
польша
латвия
литва
александр бортников
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. В тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства, сообщил Бортников. По его словам, особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики; в последнее время фиксируется увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки.
https://ria.ru/20240403/naemniki-1937481415.html
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латвия
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в мире, польша, латвия, литва, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Польша, Латвия, Литва, Александр Бортников, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников рассказал о подготовке иностранных наемников для ВСУ

Бортников: в лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве готовят наемников для ВСУ

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. В тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства, сообщил Бортников. По его словам, особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики; в последнее время фиксируется увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В МИД отреагировали на участие шведских наемников в боях на стороне ВСУ
3 апреля, 07:21
 
В миреПольшаЛатвияЛитваАлександр БортниковНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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