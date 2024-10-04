https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине
Польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:58
2024-10-04T09:58
2024-10-04T09:58
специальная военная операция на украине
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украина
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астана
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики. В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки", - отметил Бортников.
https://ria.ru/20241004/legion-1976305327.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Астана, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Вооруженные силы Украины
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине
Бортников: на Украине больше всего боевиков из Польши, Франции и Грузии