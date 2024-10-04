https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html

Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине

Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине

Польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:58

2024-10-04T09:58

2024-10-04T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

астана

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики. В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки", - отметил Бортников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, астана, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, вооруженные силы украины