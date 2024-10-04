Рейтинг@Mail.ru
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине
Польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:58
2024-10-04T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
астана
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики. В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки", - отметил Бортников.
https://ria.ru/20241004/legion-1976305327.html
украина
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_e661d0b7edc8ca76ebcc014284ef1370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, астана, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Астана, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Вооруженные силы Украины
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине

Бортников: на Украине больше всего боевиков из Польши, Франции и Грузии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики. В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки", - отметил Бортников.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников рассказал о созданном Западом "легионе обороны Украины"
09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАстанаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала