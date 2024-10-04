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Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы - РИА Новости, 08.10.2024
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15:13 04.10.2024 (обновлено: 15:16 08.10.2024)
https://ria.ru/20241004/moskva-1976994052.html
Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы
Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы - РИА Новости, 08.10.2024
Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы
Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-04T15:13
2024-10-08T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
бездомные животные
животные
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сейчас в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт. "Во Всемирный день защиты животных напоминаем, что каждый день у вас есть возможность сделать счастливее, как минимум, одну собачку или кошечку из городских приютов", - подчеркивается в сообщении.
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москва, бездомные животные, животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, бездомные животные, Животные

Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошка в приюте для бездомных животных
Кошка в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Кошка в приюте для бездомных животных
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сейчас в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт.
"Во Всемирный день защиты животных напоминаем, что каждый день у вас есть возможность сделать счастливее, как минимум, одну собачку или кошечку из городских приютов", - подчеркивается в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосквабездомные животныеЖивотные
 
 
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