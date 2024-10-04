https://ria.ru/20241004/moskva-1976994052.html

Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы

Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы - РИА Новости, 08.10.2024

Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы

Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-04T15:13

2024-10-04T15:13

2024-10-08T15:16

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москва

бездомные животные

животные

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сейчас в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт. "Во Всемирный день защиты животных напоминаем, что каждый день у вас есть возможность сделать счастливее, как минимум, одну собачку или кошечку из городских приютов", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241002/moszhilinspektsiya-1976013760.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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