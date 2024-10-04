https://ria.ru/20241004/moskva-1976993497.html
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду в пятницу
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду в пятницу - РИА Новости, 08.10.2024
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду в пятницу
Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в пятницу из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-04T13:59
2024-10-04T13:59
2024-10-08T15:13
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в пятницу из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - пояснили в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в пятницу из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы.
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - пояснили в сообщении.