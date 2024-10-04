https://ria.ru/20241004/moskva-1976993497.html

Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду в пятницу

Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду в пятницу - РИА Новости, 08.10.2024

Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду в пятницу

Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в пятницу из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-04T13:59

2024-10-04T13:59

2024-10-08T15:13

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в пятницу из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - пояснили в сообщении.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975962096.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы