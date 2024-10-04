https://ria.ru/20241004/moskva-1976429870.html
В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке
В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке
Ежи на московских природных территориях начали готовиться к спячке и наращивать жировой запас, для этого им нужно довести свой вес примерно до 750 грамм,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:25
2024-10-04T18:25
2024-10-04T18:25
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151790/52/1517905245_0:275:2000:1400_1920x0_80_0_0_0208c79b83512150ef1c047cb3f6216f.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ежи на московских природных территориях начали готовиться к спячке и наращивать жировой запас, для этого им нужно довести свой вес примерно до 750 грамм, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве ежи готовятся к зимней спячке и стараются до наступления холодов нарастить жировой запас. Если вы встретили ежа где-то на опушке леса, на полянке, в парке, на тропинке у реки или даже на садовом участке, не трогайте его и не забирайте домой… До наступления холодов он должен успеть спрятаться в укрытие и впасть в спячку", - говорится в сообщении. Уточняется, что для того, чтобы залечь до весны в спячку, ежу нужно довести свой вес примерно до 750 грамм. Тогда энергии хватит на долгие холодные месяцы. "Ежи с удовольствием поедают жуков, дождевых червей, охотно употребляют слизней, улиток и даже мышей. Ежи — настоящие хищники. Вопреки мифам они не едят яблоки, а выискивают червей и личинок внутри плодов", - говорится в тексте. Отмечается, что подкармливать ежей не нужно, молоко им пить нельзя. Горожанам посоветовали не мешать млекопитающим охотиться и не нарушать их сезонный ритм жизни.
https://ria.ru/20240627/nauka-1955549493.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151790/52/1517905245_0:0:1868:1400_1920x0_80_0_0_d1952115d64aa0df871b03fb0db91f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке
В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке и наращивать жировой запас
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Ежи на московских природных территориях начали готовиться к спячке и наращивать жировой запас, для этого им нужно довести свой вес примерно до 750 грамм, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"В Москве ежи готовятся к зимней спячке и стараются до наступления холодов нарастить жировой запас. Если вы встретили ежа где-то на опушке леса, на полянке, в парке, на тропинке у реки или даже на садовом участке, не трогайте его и не забирайте домой… До наступления холодов он должен успеть спрятаться в укрытие и впасть в спячку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для того, чтобы залечь до весны в спячку, ежу нужно довести свой вес примерно до 750 грамм. Тогда энергии хватит на долгие холодные месяцы.
"Ежи с удовольствием поедают жуков, дождевых червей, охотно употребляют слизней, улиток и даже мышей. Ежи — настоящие хищники. Вопреки мифам они не едят яблоки, а выискивают червей и личинок внутри плодов", - говорится в тексте.
Отмечается, что подкармливать ежей не нужно, молоко им пить нельзя. Горожанам посоветовали не мешать млекопитающим охотиться и не нарушать их сезонный ритм жизни.