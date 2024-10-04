https://ria.ru/20241004/moskva-1976429870.html

В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке

В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке - РИА Новости, 04.10.2024

В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке

Ежи на московских природных территориях начали готовиться к спячке и наращивать жировой запас, для этого им нужно довести свой вес примерно до 750 грамм,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:25

2024-10-04T18:25

2024-10-04T18:25

общество

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ежи на московских природных территориях начали готовиться к спячке и наращивать жировой запас, для этого им нужно довести свой вес примерно до 750 грамм, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве ежи готовятся к зимней спячке и стараются до наступления холодов нарастить жировой запас. Если вы встретили ежа где-то на опушке леса, на полянке, в парке, на тропинке у реки или даже на садовом участке, не трогайте его и не забирайте домой… До наступления холодов он должен успеть спрятаться в укрытие и впасть в спячку", - говорится в сообщении. Уточняется, что для того, чтобы залечь до весны в спячку, ежу нужно довести свой вес примерно до 750 грамм. Тогда энергии хватит на долгие холодные месяцы. "Ежи с удовольствием поедают жуков, дождевых червей, охотно употребляют слизней, улиток и даже мышей. Ежи — настоящие хищники. Вопреки мифам они не едят яблоки, а выискивают червей и личинок внутри плодов", - говорится в тексте. Отмечается, что подкармливать ежей не нужно, молоко им пить нельзя. Горожанам посоветовали не мешать млекопитающим охотиться и не нарушать их сезонный ритм жизни.

https://ria.ru/20240627/nauka-1955549493.html

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общество, москва