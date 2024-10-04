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Более 130 нелегалов задержали на стройках в Москве
Более 130 нелегалов задержали на стройках в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
Более 130 нелегалов задержали на стройках в Москве
Силовики в ходе масштабного рейда на строительных объектах в Москве задержали более 130 нелегалов и свыше 100 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:39
2024-10-04T17:39
2024-10-04T17:39
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ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силовики в ходе масштабного рейда на строительных объектах в Москве задержали более 130 нелегалов и свыше 100 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, передает корреспондент РИА Новости. Масштабные рейды на строительных объектах в Новомосковском административном округе провели военные следователи СК, бойцы ОМОНа и полиции в пятницу. В результате мероприятия правоохранители проверили документы у более 400 человек, из которых 100 граждан получили российский паспорт, но не встали на воинский учет. Всех их военные следователи СК РФ направили в военный комиссариат, передает корреспондент РИА Новости. Кроме этого, на стройках нашли более 130 нелегалов, они были задержаны и доставлены в отдел полиции, где им выпишут административные протоколы. В дальнейшем нарушившие миграционное законодательство будут выдворены из РФ.
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россия, ситуация с нелегальными мигрантами, происшествия, москва
Россия, Ситуация с нелегальными мигрантами, Происшествия, Москва
Более 130 нелегалов задержали на стройках в Москве
На стройках в Москве задержали 130 нелегалов и свыше 100 иностранцев