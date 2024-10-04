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Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье - РИА Новости, 04.10.2024
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11:28 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/moskva-1976325857.html
Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье - РИА Новости, 04.10.2024
Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье
Жители московского региона смогут наблюдать полярное сияние в ночь на воскресенье благодаря малооблачной погоде, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:28
2024-10-04T11:28
земля
московская область (подмосковье)
дон
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жители московского региона смогут наблюдать полярное сияние в ночь на воскресенье благодаря малооблачной погоде, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце начнутся на Земле около полудня 4 октября и достигнут 2-3 баллов по 5-балльной шкале, их продолжительность может составить до четырёх суток. "С учетом ожидаемой благоприятной аэросиноптической ситуации и люминесценции, то есть свечения, верхних слоёв атмосферы вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра, в ночь с 5 на 6 октября полярное сияние смогут увидеть москвичи и жители Подмосковья, когда после пятничных дождей и относительно хмурой субботы, откроется "окно" погоды в виде прояснений в облачных полях до малооблачного состояния неба", - написал Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик добавил, что в связи с простыми метеоусловиями полярное сияние также могут увидеть в ночь на воскресенье жители северных районов Центральной России, Верхневолжья, Северо-Запада, южных районов Русского Севера, междуречья Волги и Дона, Центральной Сибири и юга Западной Сибири. Полярное сияние вероятно над чистым небом Камчатки и Колымы. "В ночь с воскресенья на понедельник уникальное атмосферное оптическое явления будет видно в Черноземье, на Среднем (Южном) Урале и на Чукотке. Разноцветные огни, от зеленого света до красного и фиолетового оттенков, в верхних слоях атмосферы лучше всего наблюдать в местах, где нет светового загрязнения: вдали от городских огней и инфраструктуры. Наиболее подходящие для наблюдения точки расположены в радиусе 2,5 тысяч километров от Северного полюса", - подчеркнул Тишковец. -0-
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земля
московская область (подмосковье)
дон
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земля, московская область (подмосковье), дон, евгений тишковец
Земля, Московская область (Подмосковье), Дон, Евгений Тишковец
Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье

Синоптик Тишковец: москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье

© Фото : администрация Викуловского муниципального районаПолярное сияние
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : администрация Викуловского муниципального района
Полярное сияние. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жители московского региона смогут наблюдать полярное сияние в ночь на воскресенье благодаря малооблачной погоде, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце начнутся на Земле около полудня 4 октября и достигнут 2-3 баллов по 5-балльной шкале, их продолжительность может составить до четырёх суток.
"С учетом ожидаемой благоприятной аэросиноптической ситуации и люминесценции, то есть свечения, верхних слоёв атмосферы вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра, в ночь с 5 на 6 октября полярное сияние смогут увидеть москвичи и жители Подмосковья, когда после пятничных дождей и относительно хмурой субботы, откроется "окно" погоды в виде прояснений в облачных полях до малооблачного состояния неба", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в связи с простыми метеоусловиями полярное сияние также могут увидеть в ночь на воскресенье жители северных районов Центральной России, Верхневолжья, Северо-Запада, южных районов Русского Севера, междуречья Волги и Дона, Центральной Сибири и юга Западной Сибири. Полярное сияние вероятно над чистым небом Камчатки и Колымы.
"В ночь с воскресенья на понедельник уникальное атмосферное оптическое явления будет видно в Черноземье, на Среднем (Южном) Урале и на Чукотке. Разноцветные огни, от зеленого света до красного и фиолетового оттенков, в верхних слоях атмосферы лучше всего наблюдать в местах, где нет светового загрязнения: вдали от городских огней и инфраструктуры. Наиболее подходящие для наблюдения точки расположены в радиусе 2,5 тысяч километров от Северного полюса", - подчеркнул Тишковец. -0-
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