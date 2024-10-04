https://ria.ru/20241004/moshennichestvo-1976286187.html
В деле бизнес-коуча Шабутдинова выявили 113 эпизодов мошенничества
В деле бизнес-коуча Шабутдинова выявили 113 эпизодов мошенничества - РИА Новости, 04.10.2024
В деле бизнес-коуча Шабутдинова выявили 113 эпизодов мошенничества
Бизнес-коучу Аязу Шабутдинову вменяют 113 эпизодов мошенничества в рамках уголовного дела, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:32
2024-10-04T03:32
2024-10-04T04:22
аяз шабутдинов
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бизнес-коучу Аязу Шабутдинову вменяют 113 эпизодов мошенничества в рамках уголовного дела, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов."Сто тринадцать эпизодов в деле", — сказал защитник. Ранее сообщалось, что Шабутдинову официально вменяют 92 эпизода мошенничества и подозревают в причастности еще к 22.Также адвокат сообщал, что расследование уголовного дела завершено, Шабутдинов и защитники начали знакомиться с материалами. Бизнес-тренера и основателя "Лайк Центра" обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант этого дела — гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974151678.html
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976282909.html
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аяз шабутдинов, происшествия
Аяз Шабутдинов, Происшествия
В деле бизнес-коуча Шабутдинова выявили 113 эпизодов мошенничества
Бизнес-коучу Шабутдинову в рамках его дела вменяют 113 эпизодов мошенничества
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бизнес-коучу Аязу Шабутдинову вменяют 113 эпизодов мошенничества в рамках уголовного дела, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов.
"Сто тринадцать эпизодов в деле", — сказал защитник.
Ранее сообщалось, что Шабутдинову официально вменяют 92 эпизода мошенничества и подозревают в причастности еще к 22.
Также адвокат сообщал, что расследование уголовного дела завершено, Шабутдинов и защитники начали знакомиться с материалами.
Бизнес-тренера и основателя "Лайк Центра" обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант этого дела — гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, объявлен в международный розыск и заочно арестован.