https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976445063.html

Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ

Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ - РИА Новости, 04.10.2024

Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ

Многие жители Молдавии разочарованы отсутствием ощутимого результата от проводимых реформ, в том числе в правосудии, заявил в пятницу глава делегации... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:04

2024-10-04T20:04

2024-10-04T20:05

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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Многие жители Молдавии разочарованы отсутствием ощутимого результата от проводимых реформ, в том числе в правосудии, заявил в пятницу глава делегации Европарламента по связям с республикой Зигфрид Мурешан в эфире молдавского телеканала PRO TV. "Сразу после предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Европейская комиссия передала республике список из девяти рекомендаций для проведения реформ, которые были выполнены на удовлетворительном уровне, иначе переход к следующему этапу — началу переговоров — не был бы возможен. Однако ожидания у граждан были высоки, и многие испытывают разочарование из-за того, что прогресс в ряде сфер, в том числе в правосудии, оказался недостаточно ощутимым. Они не видят улучшений, особенно в области борьбы с коррупцией", — сказал Мурешан. Депутат Европарламента также отметил, что властям Молдавии необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы добиться результатов в судебной системе. "Судебная система Молдавии до сих пор не функционирует должным образом, хотя реформы уже начались. Мы ожидаем результатов — быстрых и ощутимых. В Румынии, например, процесс реформы занял два электоральных цикла. Серьезная борьба с коррупцией началась в 2004-2005 годах, а решающие результаты стали заметны только к 2011-2012 годам, когда сложилась критическая масса компетентных, независимых судей и прокуроров", — отметил он. В Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум о евроинтеграции, на котором будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240625/referendum-1955463518.html

https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, румыния, евросоюз, европарламент