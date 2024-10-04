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Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ - РИА Новости, 04.10.2024
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20:04 04.10.2024 (обновлено: 20:05 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976445063.html
Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ
Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ - РИА Новости, 04.10.2024
Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ
Многие жители Молдавии разочарованы отсутствием ощутимого результата от проводимых реформ, в том числе в правосудии, заявил в пятницу глава делегации... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:04
2024-10-04T20:05
в мире
молдавия
украина
румыния
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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Многие жители Молдавии разочарованы отсутствием ощутимого результата от проводимых реформ, в том числе в правосудии, заявил в пятницу глава делегации Европарламента по связям с республикой Зигфрид Мурешан в эфире молдавского телеканала PRO TV. "Сразу после предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Европейская комиссия передала республике список из девяти рекомендаций для проведения реформ, которые были выполнены на удовлетворительном уровне, иначе переход к следующему этапу — началу переговоров — не был бы возможен. Однако ожидания у граждан были высоки, и многие испытывают разочарование из-за того, что прогресс в ряде сфер, в том числе в правосудии, оказался недостаточно ощутимым. Они не видят улучшений, особенно в области борьбы с коррупцией", — сказал Мурешан. Депутат Европарламента также отметил, что властям Молдавии необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы добиться результатов в судебной системе. "Судебная система Молдавии до сих пор не функционирует должным образом, хотя реформы уже начались. Мы ожидаем результатов — быстрых и ощутимых. В Румынии, например, процесс реформы занял два электоральных цикла. Серьезная борьба с коррупцией началась в 2004-2005 годах, а решающие результаты стали заметны только к 2011-2012 годам, когда сложилась критическая масса компетентных, независимых судей и прокуроров", — отметил он. В Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум о евроинтеграции, на котором будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240625/referendum-1955463518.html
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в мире, молдавия, украина, румыния, евросоюз, европарламент
В мире, Молдавия, Украина, Румыния, Евросоюз, Европарламент
Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ

Мурешан: молдаване разочарованы отсутствием положительных результатов реформ

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Многие жители Молдавии разочарованы отсутствием ощутимого результата от проводимых реформ, в том числе в правосудии, заявил в пятницу глава делегации Европарламента по связям с республикой Зигфрид Мурешан в эфире молдавского телеканала PRO TV.
"Сразу после предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Европейская комиссия передала республике список из девяти рекомендаций для проведения реформ, которые были выполнены на удовлетворительном уровне, иначе переход к следующему этапу — началу переговоров — не был бы возможен. Однако ожидания у граждан были высоки, и многие испытывают разочарование из-за того, что прогресс в ряде сфер, в том числе в правосудии, оказался недостаточно ощутимым. Они не видят улучшений, особенно в области борьбы с коррупцией", — сказал Мурешан.
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Депутат Европарламента также отметил, что властям Молдавии необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы добиться результатов в судебной системе.
"Судебная система Молдавии до сих пор не функционирует должным образом, хотя реформы уже начались. Мы ожидаем результатов — быстрых и ощутимых. В Румынии, например, процесс реформы занял два электоральных цикла. Серьезная борьба с коррупцией началась в 2004-2005 годах, а решающие результаты стали заметны только к 2011-2012 годам, когда сложилась критическая масса компетентных, независимых судей и прокуроров", — отметил он.
В Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум о евроинтеграции, на котором будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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