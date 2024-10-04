Европарламент скоро примет резолюцию по Молдавии, заявил депутат
Депутат: Европарламент скоро примет резолюцию по интеграции Молдавии в ЕС
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Европейский парламент на следующей неделе примет резолюцию, направленную на поддержку интеграции Молдавии в Европейский союз, сообщил глава делегации Европарламента по связям с республикой Зигфрид Мурешан.
Мурешан находится с визитом в Кишиневе, где провел встречи с руководством республики. Это его первый визит после переизбрания на пост главы делегации Европарламента по связям с Молдавией.
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"Европейский парламент остается решительным сторонником интеграционных усилий Молдавии, и первое доказательство мы получим на следующей неделе, когда на пленарном заседании обсудим европейский путь республики и примем резолюцию в поддержку интеграции. В этой резолюции Европарламент подтвердит свое желание играть активную роль, в том числе в переговорах о вступлении в ЕС", — заявил депутат в эфире молдавского телеканала PRO TV.
В Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум о евроинтеграции, на котором будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.-0-