https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976398030.html

Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии

Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 04.10.2024

Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что социалисты не будут признавать итоги референдума о евроинтеграции и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:54

2024-10-04T15:54

2024-10-04T15:54

в мире

молдавия

россия

игорь додон

майя санду

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что социалисты не будут признавать итоги референдума о евроинтеграции и предложат провести другой плебисцит в защиту национальных интересов республики. "Мы не будем признавать результаты этого референдума. Я думаю, что следующая власть отменит его. Если нужно будет - проведем в следующем году (заседание - ред.) в парламенте, либо другой референдум об отстаивании национальных интересов Республики Молдова", - заявил Додон в прямом эфире в соцсетях. Он выразил уверенность, что сторонники европейской интеграции поддержат и национальные интересы Молдавии. "Майя Санду говорит, что Молдавии нужен "евроремонт". Твой "евроремонт", Майя Санду, это пропаганда ЛГБТ* в школах, это молдаване-рабы на своей земле, которая перестанет им принадлежать, это иностранные военные базы и мигранты по всей стране. Вот что значит твой "евроремонт", - пояснил свою позицию Додон. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20241004/dodon-1976375707.html

https://ria.ru/20241003/moldaviya-1976251841.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, игорь додон, майя санду, илан шор