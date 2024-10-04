Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии
Додон заявил, что Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что социалисты не будут признавать итоги референдума о евроинтеграции и предложат провести другой плебисцит в защиту национальных интересов республики.
"Мы не будем признавать результаты этого референдума. Я думаю, что следующая власть отменит его. Если нужно будет - проведем в следующем году (заседание - ред.) в парламенте, либо другой референдум об отстаивании национальных интересов Республики Молдова", - заявил Додон в прямом эфире в соцсетях.
Он выразил уверенность, что сторонники европейской интеграции поддержат и национальные интересы Молдавии.
"Майя Санду говорит, что Молдавии нужен "евроремонт". Твой "евроремонт", Майя Санду, это пропаганда ЛГБТ* в школах, это молдаване-рабы на своей земле, которая перестанет им принадлежать, это иностранные военные базы и мигранты по всей стране. Вот что значит твой "евроремонт", - пояснил свою позицию Додон.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено