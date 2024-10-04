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Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 04.10.2024
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15:54 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976398030.html
Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии
Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 04.10.2024
Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что социалисты не будут признавать итоги референдума о евроинтеграции и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:54
2024-10-04T15:54
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что социалисты не будут признавать итоги референдума о евроинтеграции и предложат провести другой плебисцит в защиту национальных интересов республики. "Мы не будем признавать результаты этого референдума. Я думаю, что следующая власть отменит его. Если нужно будет - проведем в следующем году (заседание - ред.) в парламенте, либо другой референдум об отстаивании национальных интересов Республики Молдова", - заявил Додон в прямом эфире в соцсетях. Он выразил уверенность, что сторонники европейской интеграции поддержат и национальные интересы Молдавии. "Майя Санду говорит, что Молдавии нужен "евроремонт". Твой "евроремонт", Майя Санду, это пропаганда ЛГБТ* в школах, это молдаване-рабы на своей земле, которая перестанет им принадлежать, это иностранные военные базы и мигранты по всей стране. Вот что значит твой "евроремонт", - пояснил свою позицию Додон. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
https://ria.ru/20241004/dodon-1976375707.html
https://ria.ru/20241003/moldaviya-1976251841.html
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в мире, молдавия, россия, игорь додон, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, Илан Шор
Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии

Додон заявил, что Соцпартия не признает референдум о евроинтеграции Молдавии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что социалисты не будут признавать итоги референдума о евроинтеграции и предложат провести другой плебисцит в защиту национальных интересов республики.
"Мы не будем признавать результаты этого референдума. Я думаю, что следующая власть отменит его. Если нужно будет - проведем в следующем году (заседание - ред.) в парламенте, либо другой референдум об отстаивании национальных интересов Республики Молдова", - заявил Додон в прямом эфире в соцсетях.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Додон рассказал, когда власти Молдавии усилят борьбу с инакомыслящими
Вчера, 14:19
Он выразил уверенность, что сторонники европейской интеграции поддержат и национальные интересы Молдавии.
"Майя Санду говорит, что Молдавии нужен "евроремонт". Твой "евроремонт", Майя Санду, это пропаганда ЛГБТ* в школах, это молдаване-рабы на своей земле, которая перестанет им принадлежать, это иностранные военные базы и мигранты по всей стране. Вот что значит твой "евроремонт", - пояснил свою позицию Додон.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Экс-глава Гагаузии прокомментировала запрет российских сайтов в Молдавии
3 октября, 19:19
 
В миреМолдавияРоссияИгорь ДодонМайя СандуИлан Шор
 
 
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