https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976339146.html

В Молдавии заявили, что политикой страны управляет Европа

В Молдавии заявили, что политикой страны управляет Европа - РИА Новости, 04.10.2024

В Молдавии заявили, что политикой страны управляет Европа

Европа на сегодняшний день уже управляет внутренней и внешней политикой Молдавии, а в случае возможного присоединения республики к Евросоюзу ситуация станет... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:11

2024-10-04T12:11

2024-10-04T12:11

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Европа на сегодняшний день уже управляет внутренней и внешней политикой Молдавии, а в случае возможного присоединения республики к Евросоюзу ситуация станет только хуже, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. "Диктатура партии "Действие и солидарность" лишила огромное число граждан права на свободу волеизъявления. И уже не народ решает, как должно развиваться наше общество, а Европа диктует, как нам жить, какие законы принимать, в какие политические или военные союзы вступать. Цинично наплевав на закон, за государственные средства Майя Санду ведет агитацию за референдум о вступлении в Евросоюз, тем самым нарушая действующие законодательные нормы", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, в случае присоединения к ЕС Молдавия получит "в подарок" раскол общества, усугубление экономической ситуации, утрату национальной идентичности и погружение в вооруженные конфликты. "Мы выступаем против вступления в НАТО. Мы не хотим, чтобы Молдавия стала частью боестолкновений, инициированных США и их союзниками. Мы вместе с народом Республики Молдова категорически против вступления в ЕС, ибо данная перспектива напрямую угрожает исповедуемым нами традиционным семейным ценностям, нашей культуре и православной вере", - подчеркнул депутат. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975346490.html

https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975702373.html

https://ria.ru/20241001/kishinev-1975835334.html

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в мире, справки, молдавия, европа, украина, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз, нато