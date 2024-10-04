https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976336729.html

Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду

Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду - РИА Новости, 04.10.2024

Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду

Запад настолько заинтересован в победе Майи Санду на выборах президента Молдавии и успехе референдума о евроинтеграции, что готов закрыть глаза на нарушения,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:00

2024-10-04T12:00

2024-10-04T12:03

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

илан шор

игорь додон

наша партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4dcfbc4b91bfe43caed6ed981a6c5a6.jpg

КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Запад настолько заинтересован в победе Майи Санду на выборах президента Молдавии и успехе референдума о евроинтеграции, что готов закрыть глаза на нарушения, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. "Санду кровь из носа нужно выиграть и референдум, и президентские выборы, чтобы сохранить власть. Более важно, что такая победа крайне необходима Западу, при таких стартовых условиях власть может пойти на нарушения, а Запад может отнестись к ним с пониманием", - заявил Чуря. По его словам, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что нарушений в рамках избирательной кампании больше, чем обычно, хотя власть активно использует административный ресурс. Самым серьезным нарушением Чуря считает отказ Центризбиркома регистрировать в качестве кандидатов тех претендентов, которые имели право баллотироваться в президенты. "Нельзя сказать, что избирательная кампания протекает скандально, но еще не вечер. Я думаю, что самое неприятное, что может нас ожидать - это нарушения в день выборов и серьезные нарушения при подсчете голосов, это может сильно повлиять на окончательный итог", - пояснил аналитик. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241004/shor-1976315678.html

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976304940.html

https://ria.ru/20241001/kishinev-1975835334.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, илан шор, игорь додон, наша партия