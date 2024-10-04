https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976336729.html
Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду
Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду - РИА Новости, 04.10.2024
Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду
Запад настолько заинтересован в победе Майи Санду на выборах президента Молдавии и успехе референдума о евроинтеграции, что готов закрыть глаза на нарушения,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:00
2024-10-04T12:00
2024-10-04T12:03
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Запад настолько заинтересован в победе Майи Санду на выборах президента Молдавии и успехе референдума о евроинтеграции, что готов закрыть глаза на нарушения, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. "Санду кровь из носа нужно выиграть и референдум, и президентские выборы, чтобы сохранить власть. Более важно, что такая победа крайне необходима Западу, при таких стартовых условиях власть может пойти на нарушения, а Запад может отнестись к ним с пониманием", - заявил Чуря. По его словам, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что нарушений в рамках избирательной кампании больше, чем обычно, хотя власть активно использует административный ресурс. Самым серьезным нарушением Чуря считает отказ Центризбиркома регистрировать в качестве кандидатов тех претендентов, которые имели право баллотироваться в президенты. "Нельзя сказать, что избирательная кампания протекает скандально, но еще не вечер. Я думаю, что самое неприятное, что может нас ожидать - это нарушения в день выборов и серьезные нарушения при подсчете голосов, это может сильно повлиять на окончательный итог", - пояснил аналитик. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241004/shor-1976315678.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, илан шор, игорь додон, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон, Наша партия
Эксперт рассказал, на что готов Запад ради победы Санду
Эксперт: Запад закроет глаза на нарушения на выборах ради победы Санду
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Запад настолько заинтересован в победе Майи Санду на выборах президента Молдавии и успехе референдума о евроинтеграции, что готов закрыть глаза на нарушения, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
"Санду кровь из носа нужно выиграть и референдум, и президентские выборы, чтобы сохранить власть. Более важно, что такая победа крайне необходима Западу, при таких стартовых условиях власть может пойти на нарушения, а Запад может отнестись к ним с пониманием", - заявил Чуря.
По его словам, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что нарушений в рамках избирательной кампании больше, чем обычно, хотя власть активно использует административный ресурс. Самым серьезным нарушением Чуря считает отказ Центризбиркома регистрировать в качестве кандидатов тех претендентов, которые имели право баллотироваться в президенты.
"Нельзя сказать, что избирательная кампания протекает скандально, но еще не вечер. Я думаю, что самое неприятное, что может нас ожидать - это нарушения в день выборов и серьезные нарушения при подсчете голосов, это может сильно повлиять на окончательный итог", - пояснил аналитик.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор
, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон
, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику
, экс-глава Гагаузии Ирина Влах
, экс-глава МВД Андрей Нэстасе
, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия
" Ренато Усатый
и и журналист Наталья Морарь.