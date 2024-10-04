https://ria.ru/20241004/moldavija-1976397497.html
Экс-премьер Молдавии объяснил причину сильнейшего кризиса в стране
Экс-премьер Молдавии объяснил причину сильнейшего кризиса в стране - РИА Новости, 04.10.2024
Экс-премьер Молдавии объяснил причину сильнейшего кризиса в стране
Некомпетентность властей Молдавии заставляет страну проходить через серьезнейший экономический кризис за последние пять лет, который может негативно повлиять на РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:54
2024-10-04T15:54
2024-10-04T15:54
молдавия
россия
сша
влад филат
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Некомпетентность властей Молдавии заставляет страну проходить через серьезнейший экономический кризис за последние пять лет, который может негативно повлиять на будущее страны, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. По его словам, за последние пять лет Молдавия столкнулась с четырьмя кризисами. Речь идет о пандемии, энергокризисе, кризисе из-за притока украинских беженцев, а также кризисе из-за некомпетентности властей. "Четвертый кризис в самом разгаре и он, пожалуй, самый худший. Отсутствие видения и неправильные решения властей усугубляют экономические и социальные проблемы, негативно влияя на страну в долгосрочной перспективе. Это внутренний кризис, который возникает из-за отсутствия эффективного управления и который рискует оказать самое негативное влияние на наше будущее", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, кризис из-за некомпетентности властей может усугубить все ранее существовавшие проблемы, серьезно влияя на развитие страны. Экс-премьер отметил, что в первом полугодии 2024 года дефицит текущего счета платежного баланса Молдавии достиг рекордного уровня в 1,1 миллиарда долларов США. По его словам, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда дефицит составлял 880 миллионов долларов, и более чем в 5 раз больше по сравнению с 2020 годом, когда дефицит составлял 222 миллиона долларов. "Молдавия сталкивается с острой необходимостью экономических реформ и внешней поддержки для стабилизации финансов и экономики как в ближайшем периоде, так и в долгосрочной перспективе. Экономическая реструктуризация крайне необходима для снижения уязвимости и обеспечения долгосрочной финансовой стабильности", - полагает Филат. Политик пояснил, что несбалансированность внешней торговли, высокая зависимость от импорта и снижение экспорта представляют собой основные структурные проблемы экономики. А отсутствие достаточных источников доходов из-за границы только усугубляет состояние молдавской экономики.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241004/shor-1976315678.html
https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976339146.html
https://ria.ru/20241004/dodon-1976375707.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, сша, влад филат, facebook
Молдавия, Россия, США, Влад Филат, Facebook
Экс-премьер Молдавии объяснил причину сильнейшего кризиса в стране
Экс-премьер Молдавии: страна переживает кризис из-за некомпетентности властей
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Некомпетентность властей Молдавии заставляет страну проходить через серьезнейший экономический кризис за последние пять лет, который может негативно повлиять на будущее страны, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
По его словам, за последние пять лет Молдавия столкнулась с четырьмя кризисами. Речь идет о пандемии, энергокризисе, кризисе из-за притока украинских беженцев, а также кризисе из-за некомпетентности властей.
"Четвертый кризис в самом разгаре и он, пожалуй, самый худший. Отсутствие видения и неправильные решения властей усугубляют экономические и социальные проблемы, негативно влияя на страну в долгосрочной перспективе. Это внутренний кризис, который возникает из-за отсутствия эффективного управления и который рискует оказать самое негативное влияние на наше будущее", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook
*.
По его словам, кризис из-за некомпетентности властей может усугубить все ранее существовавшие проблемы, серьезно влияя на развитие страны.
Экс-премьер отметил, что в первом полугодии 2024 года дефицит текущего счета платежного баланса Молдавии достиг рекордного уровня в 1,1 миллиарда долларов США
. По его словам, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда дефицит составлял 880 миллионов долларов, и более чем в 5 раз больше по сравнению с 2020 годом, когда дефицит составлял 222 миллиона долларов.
"Молдавия сталкивается с острой необходимостью экономических реформ и внешней поддержки для стабилизации финансов и экономики как в ближайшем периоде, так и в долгосрочной перспективе. Экономическая реструктуризация крайне необходима для снижения уязвимости и обеспечения долгосрочной финансовой стабильности", - полагает Филат.
Политик пояснил, что несбалансированность внешней торговли, высокая зависимость от импорта и снижение экспорта представляют собой основные структурные проблемы экономики. А отсутствие достаточных источников доходов из-за границы только усугубляет состояние молдавской экономики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская