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Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде - РИА Новости, 04.10.2024
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18:51 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/moda-1976434200.html
Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде
Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде - РИА Новости, 04.10.2024
Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде
В моде и дизайне прослеживается тенденция работы с локальным наследием, дизайнеры в различных регионах изучают свои традиции, а после пытаются внедрить их в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:51
2024-10-04T18:51
манеж
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В моде и дизайне прослеживается тенденция работы с локальным наследием, дизайнеры в различных регионах изучают свои традиции, а после пытаются внедрить их в повседневную жизнь общества, сообщила куратор лаборатории "[Текст]ура", руководитель Просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства Наталья Денисова. "Дизайнеры работают со своим локальным наследием - это то, что сейчас действительно называется "на волне". То есть не люди из центрального аппарата, например, НИИ Художественной промышленности (НИИХП), едут в экспедиции изучать, а после транслируют, а люди, которые живут с этим наследием, на местах изучают свою идентичность и пытаются ввести это в повседневную жизнь общества", - сказала она на лекции "Музей как лаборатория: зачем современному автору – мастеру, художнику, дизайнеру – музей?" в рамках Московской недели моды. Денисова отметила, что многие самостоятельные авторы берут за основу многие народные мотивы такие, как карельская или заонежская вышивка. Таким образом они транслируют традиции народов на языке дизайна. По ее словам, предметы декоративного искусства и народных промыслов зачастую не каждый может себе позволить из-за сложности изготовления и ограниченности тиража. В этом случае на помощь приходят технологии. "Например, орнамент переводят в цифровую печать. То есть дизайн переходит на новые технологии. Народное искусство тоже всегда идет в ногу за технологиями. Это позволяет сделать вещи более доступными", - добавила она. Денисова подчеркнула, что искусство хранит "семейную", народную память, в целом процессы, происходящие в моде и дизайне, напрямую зависят от событий в жизни общества. "Разными путями можно идти, но необходимо сохранять эстетику народных промыслов", - сказала она. Третья Московская неделя моды проходит в столичном Центральном выставочном зале "Манеж", она продлится до 9 октября.
https://ria.ru/20240703/vystavka--1956803351.html
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манеж, общество
Манеж, Общество
Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде

Денисова: в моде и дизайне прослеживается тенденция работы с локальным наследием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье"
Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В моде и дизайне прослеживается тенденция работы с локальным наследием, дизайнеры в различных регионах изучают свои традиции, а после пытаются внедрить их в повседневную жизнь общества, сообщила куратор лаборатории "[Текст]ура", руководитель Просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства Наталья Денисова.
"Дизайнеры работают со своим локальным наследием - это то, что сейчас действительно называется "на волне". То есть не люди из центрального аппарата, например, НИИ Художественной промышленности (НИИХП), едут в экспедиции изучать, а после транслируют, а люди, которые живут с этим наследием, на местах изучают свою идентичность и пытаются ввести это в повседневную жизнь общества", - сказала она на лекции "Музей как лаборатория: зачем современному автору – мастеру, художнику, дизайнеру – музей?" в рамках Московской недели моды.
Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Денисова отметила, что многие самостоятельные авторы берут за основу многие народные мотивы такие, как карельская или заонежская вышивка. Таким образом они транслируют традиции народов на языке дизайна.
По ее словам, предметы декоративного искусства и народных промыслов зачастую не каждый может себе позволить из-за сложности изготовления и ограниченности тиража. В этом случае на помощь приходят технологии.
Саммит модной индустрии BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

Участница выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Участники сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

Участницы сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

Участники саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

Участница саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

Участницы выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 12

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 12

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 12

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 12

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Например, орнамент переводят в цифровую печать. То есть дизайн переходит на новые технологии. Народное искусство тоже всегда идет в ногу за технологиями. Это позволяет сделать вещи более доступными", - добавила она.
Денисова подчеркнула, что искусство хранит "семейную", народную память, в целом процессы, происходящие в моде и дизайне, напрямую зависят от событий в жизни общества. "Разными путями можно идти, но необходимо сохранять эстетику народных промыслов", - сказала она.
Третья Московская неделя моды проходит в столичном Центральном выставочном зале "Манеж", она продлится до 9 октября.
Первый день Московской недели интерьера и дизайна в Манеже - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Первый день Московской недели интерьера и дизайна прошел в "Манеже"
16 мая, 20:53
 
МанежОбщество
 
 
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