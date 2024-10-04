https://ria.ru/20241004/moda-1976434200.html

Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде

Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде - РИА Новости, 04.10.2024

Эксперт рассказал о последних тенденциях в моде

В моде и дизайне прослеживается тенденция работы с локальным наследием, дизайнеры в различных регионах изучают свои традиции, а после пытаются внедрить их в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:51

2024-10-04T18:51

2024-10-04T18:51

манеж

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В моде и дизайне прослеживается тенденция работы с локальным наследием, дизайнеры в различных регионах изучают свои традиции, а после пытаются внедрить их в повседневную жизнь общества, сообщила куратор лаборатории "[Текст]ура", руководитель Просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства Наталья Денисова. "Дизайнеры работают со своим локальным наследием - это то, что сейчас действительно называется "на волне". То есть не люди из центрального аппарата, например, НИИ Художественной промышленности (НИИХП), едут в экспедиции изучать, а после транслируют, а люди, которые живут с этим наследием, на местах изучают свою идентичность и пытаются ввести это в повседневную жизнь общества", - сказала она на лекции "Музей как лаборатория: зачем современному автору – мастеру, художнику, дизайнеру – музей?" в рамках Московской недели моды. Денисова отметила, что многие самостоятельные авторы берут за основу многие народные мотивы такие, как карельская или заонежская вышивка. Таким образом они транслируют традиции народов на языке дизайна. По ее словам, предметы декоративного искусства и народных промыслов зачастую не каждый может себе позволить из-за сложности изготовления и ограниченности тиража. В этом случае на помощь приходят технологии. "Например, орнамент переводят в цифровую печать. То есть дизайн переходит на новые технологии. Народное искусство тоже всегда идет в ногу за технологиями. Это позволяет сделать вещи более доступными", - добавила она. Денисова подчеркнула, что искусство хранит "семейную", народную память, в целом процессы, происходящие в моде и дизайне, напрямую зависят от событий в жизни общества. "Разными путями можно идти, но необходимо сохранять эстетику народных промыслов", - сказала она. Третья Московская неделя моды проходит в столичном Центральном выставочном зале "Манеж", она продлится до 9 октября.

https://ria.ru/20240703/vystavka--1956803351.html

https://ria.ru/20240516/moskva-1946536775.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

манеж, общество