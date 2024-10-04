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Украинский экс-военный сообщил об отправке больных мобилизованных в Польшу - РИА Новости, 04.10.2024
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06:53 04.10.2024 (обновлено: 06:54 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/mobilizovannye-1976291529.html
Украинский экс-военный сообщил об отправке больных мобилизованных в Польшу
Украинский экс-военный сообщил об отправке больных мобилизованных в Польшу - РИА Новости, 04.10.2024
Украинский экс-военный сообщил об отправке больных мобилизованных в Польшу
ВСУ отправляют на обучение в Польшу больных мобилизованных, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:53
2024-10-04T06:54
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. ВСУ отправляют на обучение в Польшу больных мобилизованных, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря. "Чтобы вы понимали, я в ТЦК не подписывал вообще ни одной бумажки, но я прошел полностью медкомиссию, подписал документы, что я доброволец, и еще что-то. Я даже не знаю, что там подписано за меня", - сказал собеседник агентства. По его словам, медкомиссия не смотрела на букет его заболеваний - это подозрение на глаукому, две операции на глазах (запаивание сетчатки и лазерная коррекция зрения), хронический гастрит, хронический панкреатит и грыжа пищевода. "Я на момент того, как мы были на полигоне на Украине, даже пролежал в больнице 10 дней… Начмед на полигоне мне сказал, посмотрел мои диагнозы и такой: "Что ты тут делаешь, вали отсюда", - добавил собеседник агентства. Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
https://ria.ru/20241004/plennyy-1976289620.html
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польша, украина, германия, вооруженные силы украины, в мире
Польша, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский экс-военный сообщил об отправке больных мобилизованных в Польшу

Украинский экс-военный: больных мобилизованных отправляют на обучение в Польшу

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный
Польский военный - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. ВСУ отправляют на обучение в Польшу больных мобилизованных, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря.
"Чтобы вы понимали, я в ТЦК не подписывал вообще ни одной бумажки, но я прошел полностью медкомиссию, подписал документы, что я доброволец, и еще что-то. Я даже не знаю, что там подписано за меня", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, медкомиссия не смотрела на букет его заболеваний - это подозрение на глаукому, две операции на глазах (запаивание сетчатки и лазерная коррекция зрения), хронический гастрит, хронический панкреатит и грыжа пищевода.
"Я на момент того, как мы были на полигоне на Украине, даже пролежал в больнице 10 дней… Начмед на полигоне мне сказал, посмотрел мои диагнозы и такой: "Что ты тут делаешь, вали отсюда", - добавил собеседник агентства.
Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
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