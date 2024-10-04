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В Раде предложили начинать мобилизацию с 20 лет - РИА Новости, 04.10.2024
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https://ria.ru/20241004/mobilizatsiya-1976316226.html
В Раде предложили начинать мобилизацию с 20 лет
В Раде предложили начинать мобилизацию с 20 лет - РИА Новости, 04.10.2024
В Раде предложили начинать мобилизацию с 20 лет
Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте, заявил в пятницу депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:37
2024-10-04T10:37
в мире
украина
киев
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федор вениславский
верховная рада украины
конгресс сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте, заявил в пятницу депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA. "Можно говорить, что у нас все хорошо с количеством и с качеством мобилизации, но у нас никогда не было все хорошо ни с качеством, ни с количеством. Мобилизация у нас была удовлетворительной до середины 2022 года, когда стояли очереди, когда шли добровольцы, мотивированные", - сказал Костенко. По словам депутата, у Украины существенная нехватка людей на фронте, особенно молодых. Костенко также заявил, что ему пишут конгрессмены США, которые возмущены тем, что Киев не призывает мужчин моложе 25 лет. "Мы должны быть реалистами - у нас не хватает людей, особенно молодых… Так что моя позиция такова: пусть не с 18, а с 20 лет будем мобилизовать, комплектовать", - подчеркнул Костенко. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет. В середине августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что нужно снизить верхнюю границу призывного возраста до 50 лет, понизив при этом и нижнюю до 20. Депутат Верховной рады Федор Вениславский при этом утверждал, что существует "консолидированная позиция всех властных институтов" Украины против дальнейшего снижения возраста мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20241003/voditeli-1976242362.html
https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, федор вениславский, верховная рада украины, конгресс сша
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Конгресс США, Специальная военная операция на Украине
В Раде предложили начинать мобилизацию с 20 лет

Депутат Рады Костенко предложил начинать мобилизацию украинцев с 20 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПризывники и их родители в одной из воинских частей Львова
Призывники и их родители в одной из воинских частей Львова - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Призывники и их родители в одной из воинских частей Львова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте, заявил в пятницу депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
"Можно говорить, что у нас все хорошо с количеством и с качеством мобилизации, но у нас никогда не было все хорошо ни с качеством, ни с количеством. Мобилизация у нас была удовлетворительной до середины 2022 года, когда стояли очереди, когда шли добровольцы, мотивированные", - сказал Костенко.
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По словам депутата, у Украины существенная нехватка людей на фронте, особенно молодых. Костенко также заявил, что ему пишут конгрессмены США, которые возмущены тем, что Киев не призывает мужчин моложе 25 лет. "Мы должны быть реалистами - у нас не хватает людей, особенно молодых… Так что моя позиция такова: пусть не с 18, а с 20 лет будем мобилизовать, комплектовать", - подчеркнул Костенко.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет. В середине августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что нужно снизить верхнюю границу призывного возраста до 50 лет, понизив при этом и нижнюю до 20. Депутат Верховной рады Федор Вениславский при этом утверждал, что существует "консолидированная позиция всех властных институтов" Украины против дальнейшего снижения возраста мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныКонгресс США
 
 
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