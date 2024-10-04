https://ria.ru/20241004/mizulina-1976304711.html
Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 04.10.2024
Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
Лефортовский суд Москвы до 18 октября отложил рассмотрение по существу иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:44
2024-10-04T09:44
2024-10-04T09:44
москва
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 18 октября отложил рассмотрение по существу иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Данное решение было принято по просьбе стороны Мизулиной, ее представитель попросил дать им время в связи с доработкой лингвистическо-психологической экспертизы высказываний ответчиков. "Слушание отложить на 18 октября", - заявила судья Светлана Федюнина. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию Ассоциации". Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю.* Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240904/mizulina-1970552096.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета
Москва, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета
Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю до 18 октября
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 18 октября отложил рассмотрение по существу иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Данное решение было принято по просьбе стороны Мизулиной, ее представитель попросил дать им время в связи с доработкой лингвистическо-психологической экспертизы высказываний ответчиков.
"Слушание отложить на 18 октября", - заявила судья Светлана Федюнина.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию Ассоциации".
Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю.* Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана
, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента