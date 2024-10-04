https://ria.ru/20241004/mizulina-1976304711.html

Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 04.10.2024

Суд отложил рассмотрение иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Лефортовский суд Москвы до 18 октября отложил рассмотрение по существу иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:44

2024-10-04T09:44

2024-10-04T09:44

москва

екатерина мизулина

артемий лебедев

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 18 октября отложил рассмотрение по существу иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Данное решение было принято по просьбе стороны Мизулиной, ее представитель попросил дать им время в связи с доработкой лингвистическо-психологической экспертизы высказываний ответчиков. "Слушание отложить на 18 октября", - заявила судья Светлана Федюнина. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию Ассоциации". Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю.* Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240904/mizulina-1970552096.html

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москва, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета