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В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/minometchiki-1976288924.html
В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ
В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ
Минометный расчет 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе у села... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:14
2024-10-04T05:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Минометный расчет 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе у села Каменское в Запорожской области, сообщил журналистам командир минометного расчета с позывным "Мозг". "Воздушной и наземной разведкой была выявлена группа ВСУ из 5-7 человек, которая начала создавать систему окопов и блиндаж. Беглым огнем живая сила противника был полностью уничтожена", - сказал он. По его словам, БПЛА сегодня используются для разведки, корректировки огня и последующего подтверждения поражения целей. "Каждый раз поднимается "птичка" (БПЛА), и мы работаем под "птичку", обязательно под корректировку. Мины наши находят нашу цель, доходят дотуда, куда мы стреляем. Попадаем", - отметил военнослужащий. Всего на выполнение этой боевой задачи у минометного расчета ушло около двух минут. Село Каменское находится в 12 километрах к северу от освобожденной российскими войсками Васильевки Запорожской области.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ

Минометчики уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся закрепиться в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий подразделений специального назначения
Российский военнослужащий подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российский военнослужащий подразделений специального назначения. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Минометный расчет 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе у села Каменское в Запорожской области, сообщил журналистам командир минометного расчета с позывным "Мозг".
«
"Воздушной и наземной разведкой была выявлена группа ВСУ из 5-7 человек, которая начала создавать систему окопов и блиндаж. Беглым огнем живая сила противника был полностью уничтожена", - сказал он.
По его словам, БПЛА сегодня используются для разведки, корректировки огня и последующего подтверждения поражения целей. "Каждый раз поднимается "птичка" (БПЛА), и мы работаем под "птичку", обязательно под корректировку. Мины наши находят нашу цель, доходят дотуда, куда мы стреляем. Попадаем", - отметил военнослужащий. Всего на выполнение этой боевой задачи у минометного расчета ушло около двух минут.
Село Каменское находится в 12 километрах к северу от освобожденной российскими войсками Васильевки Запорожской области.
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