https://ria.ru/20241004/minometchiki-1976288924.html

В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ

В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ

Минометный расчет 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе у села... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:14

2024-10-04T05:14

2024-10-04T05:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Минометный расчет 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе у села Каменское в Запорожской области, сообщил журналистам командир минометного расчета с позывным "Мозг". "Воздушной и наземной разведкой была выявлена группа ВСУ из 5-7 человек, которая начала создавать систему окопов и блиндаж. Беглым огнем живая сила противника был полностью уничтожена", - сказал он. По его словам, БПЛА сегодня используются для разведки, корректировки огня и последующего подтверждения поражения целей. "Каждый раз поднимается "птичка" (БПЛА), и мы работаем под "птичку", обязательно под корректировку. Мины наши находят нашу цель, доходят дотуда, куда мы стреляем. Попадаем", - отметил военнослужащий. Всего на выполнение этой боевой задачи у минометного расчета ушло около двух минут. Село Каменское находится в 12 километрах к северу от освобожденной российскими войсками Васильевки Запорожской области.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины