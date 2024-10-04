https://ria.ru/20241004/minoborony-1976288605.html

Военные еще в сентябре поняли, что оборона ВСУ в Угледаре обречена

Военные еще в сентябре поняли, что оборона ВСУ в Угледаре обречена - РИА Новости, 04.10.2024

Военные еще в сентябре поняли, что оборона ВСУ в Угледаре обречена

Российским военнослужащим еще в сентябре стало понятно, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов, заявили в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:10

2024-10-04T05:10

2024-10-04T05:10

специальная военная операция на украине

угледар

камчатский край

россия

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российским военнослужащим еще в сентябре стало понятно, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов, заявили в Минобороны России. МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "По словам наших бойцов, то, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, стало понятно еще в сентябре, когда наша пехота прорвалась одновременно с двух флангов – в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка. Тогда штурмовые подразделения поддерживали в том числе и танковые экипажи морпехов Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. По данным ведомства, грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре. "Экипаж танка Т-80БВМ бригады морской пехоты ТОФ заходил в Угледар с запада населенного пункта. Шел первым, прокладывал путь штурмовикам. Установленный впереди боевой машины трал выдержал четыре подрыва противотанковых мин, к счастью, экипаж не пострадал", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976288353.html

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html

угледар

камчатский край

россия

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угледар, камчатский край, россия, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии