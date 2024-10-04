https://ria.ru/20241004/minjust-1976422358.html

Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций

Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций - РИА Новости, 04.10.2024

Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:46

2024-10-04T17:46

2024-10-04T17:46

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e381fbbef01b1a12144125985210b9b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02")*, следует из соответствующего реестра. "...Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02" (Фонд 24.02, Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02, Благотворительная организация "Фонд 24.02"), Украина"*, - говорится в перечне.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20240314/forum-1933049819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество