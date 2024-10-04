https://ria.ru/20241004/minjust-1976422358.html
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций - РИА Новости, 04.10.2024
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:46
2024-10-04T17:46
2024-10-04T17:46
россия
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02")*, следует из соответствующего реестра. "...Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02" (Фонд 24.02, Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02, Благотворительная организация "Фонд 24.02"), Украина"*, - говорится в перечне.* Организация признана нежелательной в России
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций
Минюст внес в список нежелательных организаций украинский "Фонд 24.02"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02")*, следует из соответствующего реестра.
"...Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02" (Фонд 24.02, Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02, Благотворительная организация "Фонд 24.02"), Украина"*, - говорится в перечне.
* Организация признана нежелательной в России