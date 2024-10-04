Рейтинг@Mail.ru
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/minjust-1976422358.html
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций - РИА Новости, 04.10.2024
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:46
2024-10-04T17:46
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e381fbbef01b1a12144125985210b9b.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02")*, следует из соответствующего реестра. "...Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02" (Фонд 24.02, Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02, Благотворительная организация "Фонд 24.02"), Украина"*, - говорится в перечне.* Организация признана нежелательной в России
https://ria.ru/20240314/forum-1933049819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_865db6b361b28cd58a0c759ca0a44201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Украинский "Фонд 24.02"* внесли в список нежелательных организаций

Минюст внес в список нежелательных организаций украинский "Фонд 24.02"

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, украинский "Фонд 24.02" (Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02")*, следует из соответствующего реестра.
"...Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02" (Фонд 24.02, Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02, Благотворительная организация "Фонд 24.02"), Украина"*, - говорится в перечне.
* Организация признана нежелательной в России
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
14 марта, 19:55
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала