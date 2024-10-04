На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко
Марочко: на передовую в ДНР прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 окт – РИА Новости. На передовую в район села Миньковка (ДНР) прибыла хорошо экипированная группа из пяти англоязычных медиков-наемников для ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, группа прибыла со своим оборудованием, хорошо экипирована и по всем признакам имеет большой опыт работы в зоне боевых действий.
В июне 2022 года РИА Новости сообщали, что российские военные взяли в плен британского наемника Эндрю Хилла. Англичанин приехал на Украину через Польшу и входил в расчет противотанкового ракетного комплекса. По данным войсковой разведки, Хилл причастен к уничтожению бронетранспортера МТ-ЛБ ВС РФ, убийству как минимум двоих российских военных и ранению еще троих. При этом, по собственным словам, Хилл ехал на Украину как военный медик, "оказывать первую медицинскую помощь".
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.