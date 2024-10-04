Рейтинг@Mail.ru
На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 04.10.2024 (обновлено: 08:36 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/mediki-1976294961.html
На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко
На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 04.10.2024
На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко
На передовую в район села Миньковка (ДНР) прибыла хорошо экипированная группа из пяти англоязычных медиков-наемников для ВСУ, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:06
2024-10-04T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
ЛУГАНСК, 4 окт – РИА Новости. На передовую в район села Миньковка (ДНР) прибыла хорошо экипированная группа из пяти англоязычных медиков-наемников для ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению", - сообщил Марочко агентству. С его слов, группа прибыла со своим оборудованием, хорошо экипирована и по всем признакам имеет большой опыт работы в зоне боевых действий. В июне 2022 года РИА Новости сообщали, что российские военные взяли в плен британского наемника Эндрю Хилла. Англичанин приехал на Украину через Польшу и входил в расчет противотанкового ракетного комплекса. По данным войсковой разведки, Хилл причастен к уничтожению бронетранспортера МТ-ЛБ ВС РФ, убийству как минимум двоих российских военных и ранению еще троих. При этом, по собственным словам, Хилл ехал на Украину как военный медик, "оказывать первую медицинскую помощь". Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко

Марочко: на передовую в ДНР прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 4 окт – РИА Новости. На передовую в район села Миньковка (ДНР) прибыла хорошо экипированная группа из пяти англоязычных медиков-наемников для ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению", - сообщил Марочко агентству.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией
08:00
С его слов, группа прибыла со своим оборудованием, хорошо экипирована и по всем признакам имеет большой опыт работы в зоне боевых действий.
В июне 2022 года РИА Новости сообщали, что российские военные взяли в плен британского наемника Эндрю Хилла. Англичанин приехал на Украину через Польшу и входил в расчет противотанкового ракетного комплекса. По данным войсковой разведки, Хилл причастен к уничтожению бронетранспортера МТ-ЛБ ВС РФ, убийству как минимум двоих российских военных и ранению еще троих. При этом, по собственным словам, Хилл ехал на Украину как военный медик, "оказывать первую медицинскую помощь".
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях
9 июля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала