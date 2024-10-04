https://ria.ru/20241004/mediki-1976294961.html

На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко

На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 04.10.2024

На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ, сообщил Марочко

На передовую в район села Миньковка (ДНР) прибыла хорошо экипированная группа из пяти англоязычных медиков-наемников для ВСУ, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:06

2024-10-04T08:06

2024-10-04T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg

ЛУГАНСК, 4 окт – РИА Новости. На передовую в район села Миньковка (ДНР) прибыла хорошо экипированная группа из пяти англоязычных медиков-наемников для ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению", - сообщил Марочко агентству. С его слов, группа прибыла со своим оборудованием, хорошо экипирована и по всем признакам имеет большой опыт работы в зоне боевых действий. В июне 2022 года РИА Новости сообщали, что российские военные взяли в плен британского наемника Эндрю Хилла. Англичанин приехал на Украину через Польшу и входил в расчет противотанкового ракетного комплекса. По данным войсковой разведки, Хилл причастен к уничтожению бронетранспортера МТ-ЛБ ВС РФ, убийству как минимум двоих российских военных и ранению еще троих. При этом, по собственным словам, Хилл ехал на Украину как военный медик, "оказывать первую медицинскую помощь". Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины